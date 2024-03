Notícias chocantes sobre carros: todos se despedem dele

Este produto básico do setor automotivo está agora mudando de forma, pois está sendo excluído de quase todos os carros do mercado.

O mundo automotivo passa por diferentes fases que o levarão a mudanças em relação ao passado. O problema é que essa mudança, em comparação com o passado, está acontecendo em um espaço de tempo muito curto, quase sem dar tempo aos usuários ou uma forma de entender o que está acontecendo. Talvez seja o resultado de uma sociedade que olha sempre para a frente e nunca para, e por isso somos obrigados a acompanhar, não nos concentrando nos aspectos mais interessantes e talvez agora ultrapassados ​​do mundo automóvel, altamente valorizados pelos entusiastas.

Os próprios carros mudaram e mudarão novamente. Mudar Além dos sistemas de pagamento, também é tecnologia Encontrado dentro dos carros, isso agora garante conectividade com o mundo exterior, a par da última geração de smartphones. Isso era impossível há 10 anos, quando novos carros começaram a implementá-lo graças à adoção dos primeiros sistemas de navegação.

O salto foi realmente repentino e é difícil – se não impossível – entender em que direção ele irá no futuro. Devemos considerar também os itens “secundários” que deixaram de ser manuais para serem automatizados. ShUm exemplo óbvio é o freio de mão.

É cada vez menos usado em carros novos

De acordo com uma pesquisa que ele realizou CarGurus Reino Unido Na Grã-Bretanha, 91% dos novos modelos no mercado utilizam travão de mão eletrónico e apenas 9% estão equipados com travão de mão manual. Está prestes a Um aumento de 30% em apenas quatro anos Sabendo que em 2020, 61% dos automóveis existentes no mercado estavam equipados com travão de mão com alavanca. A mudança no estilo e na ideia do carro fez com que praticamente todas as marcas adotassem essa solução. Parece que apenas a Suzuki permaneceu fiel à “velha escola”.

Na verdade, a empresa japonesa é uma das poucas que equipou o clássico travão de mão em 5 dos 7 modelos da gama. Isto afeta não só o Reino Unido, mas também os carros vendidos na Europa. É uma pausa, resultado de uma busca frenética por alívio: apertar um botão é mais rápido e menos exigente do que puxar uma alavanca. Porém, tudo isto tem uma desvantagem económica, pois em caso de avaria deste acessório eléctrico, os custos de reparação são 3 vezes superiores aos de uma grua. Portanto, você tem que ter muito cuidado.