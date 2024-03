O iPhone 15 não está vendendo tão bem quanto a Apple esperava: grandes ofertas chegam a armazéns vazios

O iPhone 15 não correspondeu às expectativas da Apple, que planeja grandes ofertas para vender o que sobrou dele. Detalhes aqui.

O iPhone 15 foi lançado há seis meses e obteve sucesso moderado no mercado norte-americano. Infelizmente, a versão mais recente do smartphone muito popular Não corresponde às expectativas em outros mercadosEspecialmente na China, onde a concorrência é particularmente acirrada. Nestes mercados estamos a assistir a alguns descontos profundos que indicam vendas muito abaixo das expectativas, que a Apple está a tentar contrariar com preços muito inferiores ao esperado.

A razão para isso provavelmente será vendas abaixo do esperado Tem uma concorrência muito forte com telefones Android Vindo da China. Some-se a isso os problemas do iPhone 15, que foi criticado pela falta de inovações e pelo uso de novas tecnologias de inteligência artificial. Resumindo, iPhone 15 Realmente não oferece nada de novo em comparação com os modelos anterioresIsto deixa espaço para a concorrência aproveitar a oportunidade e introduzir novos modelos competitivos. Neste momento, a Samsung e a Oppo estão no topo, enquanto a Huawei está logo atrás, deixando a Apple com um produto que fica aquém das expectativas.

iPhone 15, ofertas pesadas: vendas abaixo das expectativas

Para compensar vendas abaixo do esperado, muitos varejistas Eles oferecem ótimos descontos. O Alibaba está vendendo o iPhone 15 com um desconto de US$ 120, e a própria Apple reduziu o preço do telefone durante a venda de fevereiro. No entanto, os preços mais baixos vêm de vendedores terceirizados, indicando que o iPhone 15 está tendo dificuldades para vender na China. Segundo os dados, as vendas da Apple na China diminuiu 13% Em comparação com o ano passado, que registrou um total de quase US$ 21 bilhões no último trimestre do ano. Os analistas esperavam um total de vendas de US$ 23 bilhões, mas até agora não atenderam às expectativas.

Além da falta de novidades, a Apple ainda está Não tem muito a oferecer no campo da inteligência artificial. Enquanto trabalham em novos recursos que aproveitam a inteligência artificial, empresas como a Samsung já possuem recursos semelhantes no Galaxy S24.

iOS 18 pode trazer os primeiros recursos de IA para smartphones Apple. Esses recursos também poderiam estar disponíveis em iPhones mais antigos, o que aumentaria as vendas da empresa em mercados mais fracos. No entanto, ainda não está claro quais desses recursos de IA estarão disponíveis em modelos mais antigos. Resta saber como a Apple decidirá administrar a situação para reanimar as vendas.