Nintendo vs. Yuzu: O emulador 3DS Citra também foi encerrado

Como resultado do acordo alcançado, o Yuzu Emulator será fechado e a Tropic Haze pagará uma taxa Compensação para Nintendoa novidade também chega Fechar emulador Citrafocado em Nintendo 3ds.

Como vimos, após o processo ameaçado pela Nintendo, a equipe Tropic Haze se viu necessitada negociar Para evitar entrar em uma batalha difícil de vencer e muito cara de qualquer maneira.

O acordo estipula o fechamento do Yuzu, emulador do Nintendo Switch, bem como o pagamento de US$ 2,4 milhões em indenização à Nintendo, mas como consequência adicional há também o fechamento do emulador Citra, que tem como foco o Nintendo 3DS.