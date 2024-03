Sony ainda está na tempestade Depois da demissão chegam acusações gravíssimas

O ambiente na Sony não tem estado nada calmo na semana passada, em meio a demissões e acusações contra um de seus estúdios.

A indústria de jogos certamente não atravessa o melhor período de sua históriaPara dizer o mínimo. Depois de um ano de 2023 bastante importante do ponto de vista da produção com grandes títulos chegando ao mercado, o novo ano começou da pior maneira possível: porém, neste caso, não estamos falando da qualidade dos títulos publicados no mercado, também porque há pouco mais de dois meses ocorreram situações tempestuosas em diferentes empresas.

As primeiras más notícias chegaram nas primeiras semanas de janeiro, quando várias empresas de software da indústria de videojogos anunciaram uma série de cortes de pessoal, que em alguns casos foram bastante significativos. A onda de demissões afetou não apenas os pequenos estúdios de desenvolvimento, mas também e sobretudo os gigantes da tecnologia, incluindo Microsoft, que anunciou no mês passado a demissão de 1.900 funcionários.

Um dos casos mais interessantes diz respeito à própria Microsoft, em particular ao que aconteceu ao estúdio Activision-Blizzard que, após uma fase muito longa de aquisição e negociação, passou a fazer parte dos Xbox Studios. Mike Ybarra, ex-CEO da Blizzard, renunciou imediatamente após a Microsoft anunciar cortes de pessoal: situação que ainda não está totalmente clara, mas parece que a Blizzard não sentiu o golpe ao anunciar imediatamente o novo presidente.

Não parece que a indústria de jogos esteja começando a se recuperar: há uma tempestade sobre a Sony também

No entanto, a Microsoft não é a única gigante dos videogames a demitir trabalhadores nas últimas semanas devido a isso. Notícias semelhantes também chegaram à Sony. A empresa japonesa anunciou claramente em relação ao PlayStation Studios a demissão de 900 funcionários na semana passada: este é um número interessante considerando que Representa 8% da força de trabalho Para toda a empresa de jogos.

Os motivos destes despedimentos, como muitas vezes acontece, não foram anunciados oficialmente pela Sony, mas o que sabemos é que os despedimentos afetaram particularmente o PlayStation Studio em Londres, que foi definitivamente encerrado, e dois outros estúdios de desenvolvimento que operam dentro do PlayStation Studios. : estamos falando de guerrilha E Firesprite.

A Guerrilla Games faz parte do PlayStation Studios desde 2005 e tem desempenhado um papel de liderança no desenvolvimento de muitos jogos importantes, mas acima de tudo na criação… Zona de morte E com base em Horizonte; FirespritePor outro lado, é certamente menos conhecido pela maioria das pessoas, uma vez que só faz parte do PlayStation Studios desde 2021: é uma software house com sede em Liverpool cujo projeto mais importante foi Horizonte chamando montanhaum título de realidade virtual pertencente à saga de videogame Guerrilla.

Firesprite: estúdio PlayStation acusado de ambiente de trabalho tóxico

Certamente, as demissões foram um duro golpe para toda a indústria de jogos, mas nas últimas horas apareceu na web um novo relatório, com conteúdo talvez pior do que o que aconteceu nos últimos meses, a respeito do estúdio de desenvolvimento Firesprite: o software britânico casa, na verdade, ia… Acusá-lo Ambiente de trabalho tóxico Com referência também a assédio, discriminação de gênero E Discriminação por idade.

O aspecto mais perturbador de toda essa história diz respeito… Dois executivos do estúdio Sony XDev, um estúdio de suporte da empresa japonesa foi chamado para apoiar e apoiar a Firesprite na implementação de alguns projetos. Segundo o relatório, os dois gestores em questão são acusados ​​de preconceito de idade e sexismo contra alguns funcionários da empresa de software de Liverpool.

A situação neste momento ainda é incerta e ainda não está claro se estas acusações serão comprovadas de alguma forma, até porque a Sony negou tudo apenas falando sobre Mal-entendidoPrincipalmente se as denúncias em questão estiverem relacionadas à onda de demissões. Acima de tudo, lendo as críticas dos funcionários da Firesprite, parece que o alcance da Sony foi estabelecido Uma certa insatisfação dentro do estúdio Devido a mudanças nos métodos de trabalho.