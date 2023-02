Problemas de direitos autorais parecem reais – Multiplayer.it

Aparentemente problemas direitos autorais para ontem Não é uma desculpa usada pela casa de software Fntastic para esconder o estado de desenvolvimento, mas é verdadeiro. Se você se lembra, o jogo foi suspenso no Steam devido a um conflito não especificado, cujos termos foram descobertos agora.

Para levar a Fntastic ao tribunal, uma empresa móvel há quinze anos lançou um aplicativo chamado especificamente The Day Before, que teve mais de 40 milhões de downloads. Assim, a empresa quer proteger sua marca registrada em 2015.

“Registramos o nome do aplicativo ‘The Day Before’ e temos mais de 40 milhões de downloads até agora”, disse o estúdio de desenvolvimento do aplicativo ao Eurogamer.net, acrescentando: “Detemos os direitos de um registro de marca registrada que ocorreu na Coréia em 2015 (registrado em nome do CEO Lee Sun-jae “The Day Before”. Conhecendo a produção de um jogo com o mesmo nome, tomamos medidas para defender nossa marca.

A declaração continua afirmando que os direitos de marca registrada são válidos em vários territórios, incluindo Coréia do Sul, Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Vietnã e União Européia. A esperança é que a situação se resolva o mais rápido possível.

Para obter uma visão completa da situação em The Day Before, dedicamos um caso especial a este caso.