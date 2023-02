Este monstro está na água

Entre as novas espécies de animais descobertas este ano, os especialistas encontraram este espécime monstruoso no fundo do mar.

Todos os anos, cientistas de todo o mundo conseguem catalogá-lo e estudá-lo Novas espécies de animais e plantas. Nem sempre são exemplares nunca antes vistos, pelo contrário, na maioria dos casos são espécies já conhecidas cujas características novas e singulares podem ser identificadas.

Ainda este ano, os cientistas descobriram milhares de novas espécies, contra as milhares que desapareceram ao mesmo tempo. Os cientistas calculam que o impacto do homem é devastador para o ecossistema, calculando que a ação direta ou indireta do homem acelerou a taxa de extinção natural de animais e plantas em cerca de mil vezes.

Por este motivo, estão a ser realizados alguns estudos que nos poderão permitir, pelo menos, fazê-lo Prolongar a existência de muitas espécies em nosso planeta. Como acontece, por exemplo, com o rinoceronte-branco, do qual restam apenas dois exemplares no chão, ambos fêmeas. através de Fertilização assistidaOs cientistas tentarão fazer com que espécies, agora condenadas à extinção, sobrevivam.

Segundo alguns, o procedimento de fertilização in vitro poderia devolver a vida até mesmo a espécies extintas há algum tempo, mas a comunidade científica questiona o valor moral de tal procedimento que forçaria um ecossistema já existente a um equilíbrio precário. Enquanto isso, novas espécies de animais e plantas continuam sendo pesquisadas e catalogadas.

Nova espécie de peixe ‘diabo’

Muitas espécies foram descobertas descoberto no fundo do mar, como a lendária carpa branca encontrada na Índia, cujo tamanho deu origem a muitas lendas entre a população local. A outra grande descoberta marinha vem das águas de Santa Helena por uma equipe de exploradores britânicos.

James McLean, curador da coleção de peixes do Museu de História Natural de Londres, disse depois de ver o que poderia ser Novas espécies relacionadas à família Himantolophidae. A foto do animal foi postada no Twitter pelo próprio McClain

O espécime jovem visto é preto do tamanho de uma bola de golfe, à primeira vista parece ser um tamboril em particular. De um talo acima da cabeça emerge um chamariz bastante elaborado, típico dos Himantolophidae, um órgão semelhante a um pequeno cacho de flores. Pertencem a esta família e possuem tubérculos ósseos e espinhos semelhantes aos do baiacu e possuem dentes longos e afiados. Agora, os pesquisadores vão tentar descobrir se realmente é uma espécie única.