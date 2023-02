WhatsApp, o truque para não perder nenhuma mensagem: você não corre mais o risco de não ler

Muitos bate-papos e você costuma perder uma mensagem importante? Com este truque, você resolverá o problema para sempre.

O fato de que toda a nossa vida está atualmente contida em telefones inteligentes Para alguns é uma benção enquanto para outros é uma maldição. De fato, não há dúvida de que é uma conveniência poder controlar todos os aspectos de nossas vidas a partir de um único dispositivo, assim como não há dúvida de que é a conveniência de poder concluir um trabalho importante ou uma comunicação durante uma viagem ou voltando para casa. No entanto, as mensagens e notificações costumam ser tão numerosas que causam confusão e às vezes nos fazem esquecer de ler alguma coisa.

Se tomarmos um caso simples o whatsapp, uma plataforma de mensagens instantâneas que é usada hoje para todos os tipos de comunicação, você com certeza perderá algumas mensagens em um dos muitos chats em que foi inserido. A capacidade de criar combos é muito útil por um lado e, por outro lado, uma penalidade do Inferno de Dante. Na verdade, se você se afastar do smartphone por algumas horas, poderá ter que recuperar centenas, senão milhares de mensagens e, assim, perder alguns contatos úteis.

WhatsApp, o truque para não perder nenhuma mensagem

O problema surgiu muito cedo e o WhatsApp tentou resolver o problema incluindo notificações de mensagens. Graças a esta ferramenta, de fato, você será notificado quando alguém escrever ou se referir a você em um grupo e poderá se recuperar mais facilmente As mensagens mais importantes. No entanto, é preciso ficar atento às configurações do aplicativo, pois você pode deixar o smartphone desbloqueado. Nesse caso, de fato, a notificação pode desaparecer imediatamente depois.

Nesses casos, você pode não verificar os chats por algum tempo e, assim, perder uma mensagem urgente. Para evitar que esse problema aconteça, basta alterar a configuração Configurações no seu dispositivo. Se você tiver um iPhone, você precisa ir para o “configurações“, Clique”avisosE procure o ícone do WhatsApp. Neste ponto, aparecerá um menu no qual você deve selecionar o item “Estilo do logotipo” e, em seguida, clicar na configuração “Permanente”.

Se você possui um smartphones android O procedimento é mais ou menos o mesmo, mas os nomes e configurações do menu podem mudar. Geralmente, você deve acessar Configurações -> Centro de Notificação e Controle, escolher a configuração “Notificações pop-up” e verificar se as notificações do WhatsApp não ficam ocultas após um determinado período de tempo. desta maneira Usuários de Apple e Android Eles resolverão o problema das notificações que desaparecem para sempre e sempre estarão cientes das mensagens que chegaram.