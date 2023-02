Mercedes e o novo navegador são assinados pelo Google – Virgilio Motori

É possível tornar uma viagem de carro única e incomparável utilizando ao máximo os sistemas de navegação de última geração nunca antes vistos? Esta é a pergunta que ele pode ter começado Mercedes, pergunta que encontrou resposta certa: sim, e para isso é preciso cooperar com quem tem o pão de cada dia em movimento. Então se não Google Formar uma parceria para tornar a experiência de dirigir em um Mercedes ainda mais exclusiva e de elite, uma combinação perfeita para oferecer a todos os proprietários de carros da marca alemã um sistema altamente tecnológico e avançado.

Mercedes e Google se unem

Assim, a empresa de Stuttgart iniciou contatos com a empresa californiana e chegou a um acordo de que em breve fornecerá um sistema avançado e mais inteligente do que nunca para cada Mercedes. Uma parceria estratégica entre os dois gigantes, um da tração nas quatro rodas e outro da tecnologia da informação, visa tornar Uma experiência de condução única.

Para fazer isso, a Mercedes e o Google pensaram em acelerar ainda mais as inovações automotivas criando umUma experiência digital para carros de luxo da nova geração Onde a casa coloca as quatro rodas e os americanos colocam os sistemas de navegação. Uma espécie de “Mercedes Maps” Para todos os carros domésticos três estrelas, os primeiros carros a ter sua própria experiência de navegação de marca, com base em novos dados e novos recursos de navegação na plataforma Google Maps.

O acordo estabelece que a Câmara dos Deputados será Acesse as principais ofertas geoespaciais do Google, que inclui informações de localização detalhadas, informações de trânsito em tempo real, informações preditivas, rotas automáticas e muito mais. Ao integrar esses recursos no próximo sistema operacional Mercedes-Benz (MB.OS), os clientes desfrutarão de uma experiência de navegação superior graças à sua facilidade de uso e gráficos impressionantes no visor de alta resolução do veículo (Mercedes, que recentemente apresentou a nova Série Limitada de Colecionador).

O acordo entre os alemães e os americanos

O primeiro grande passo da união entre Mercedes e Google é a abertura para House of CustomersAcesso aos detalhes do local Oferecido pela empresa americana, que os ajudará a encontrar informações detalhadas sobre mais de 200 milhões de empresas e lugares ao redor do mundo, incluindo horários, fotos, avaliações e avaliações. Os detalhes do local já estão disponíveis em todos os veículos equipados com MBUX de última geração nos mercados de referência (Aqui falamos sobre as grandes novidades que estão chegando ao Google Maps).

Bem-vindo calenius, CEO da Mercedes-Benz, está entusiasmado: “O Google é líder no campo de mapas e navegação há muitos anos. Por meio de nossa parceria estratégica, estamos entusiasmados em criar serviços exclusivos e elevar o nível de conveniência para nossos clientes. O O sistema será profundamente integrado à nossa interface de usuário Mercedes-Benz e o vinculará totalmente às funções relevantes do veículo, como o status da carga”. Satisfação também do Google que com o CEO Sundar Pichai “Além de permitir que a Mercedes-Benz projete uma interface de navegação personalizada, traremos nossa IA e recursos de dados para acelerar os esforços de sustentabilidade, promover a direção autônoma e criar uma experiência aprimorada para o cliente”, enfatizou.