WhatsApp: A União Europeia impõe uma opção controversa Aqui está o que chegará ao aplicativo nas próximas semanas

O uso de aplicativos de mensagens instantâneas tornou-se muito comum, graças à disseminação dos smartphones e às conexões de rede móvel cada vez mais eficientes e rápidas. Certamente a nossa está entre as aplicações mais importantes e difundidas Whatsapp (Especialmente no Ocidente), mas há muitos como ele Telegrama ou Linha (O aplicativo de mensagens instantâneas é muito popular na Ásia, especialmente no Japão.) Bom, recentemente, alguns desses apps anunciaram a chegada de uma mudança importante.

Será possível comunicar com aplicações de terceiros!

Só nos últimos dias é que aqui no Player falamos sobre esse fato Do Whatsapp Será possível, muito provavelmente a partir de março, comunicar e enviar mensagens através de aplicações de terceiros: de facto, o Meta inscreveu-se no chamado Lei dos Mercados Digitais (DMA) É exigido pela União Europeia para proteger consumidores e usuários de grandes empresas do setor de TI (como Meta e Google). Por meio dele, foi garantida aos usuários do referido aplicativo a possibilidade de interagir com pessoas ativas em outras plataformas de mensagens sem necessariamente ter que baixá-las.

De acordo com o que apareceu recentemente, o usuário poderá ativar livremente esta função e ela permitirá a comunicação Apenas com outros usuários que estão na UE, mas usam outros aplicativos de mensagens. No entanto, por um lado, o próprio Meta levantou dois alarmes Usar Uma versão diferente de criptografia ponta a ponta (que não é a mesma do WhatsApp) Por outro lado O uso de políticas diferentes pode impactar significativamente o gerenciamento de privacidade dos usuários. Além disso, esse alarme também foi disparado por outros aplicativos.

Nem todo mundo concorda

Outras gigantes do setor também se manifestaram sobre o assunto. Entre eles temos Sinal – Um aplicativo muito parecido com o WhatsApp – cujo CEO foi reconvocado Meredith Whitaker Expressem a sua opinião sobre este compromisso, explicando como isso pode prejudicar a qualidade do serviço, bem como a segurança que pretendem garantir aos utilizadores:

“Nossos padrões de privacidade são muito elevados e não iremos rebaixá-los. A cooperação com o WhatsApp pode deteriorar os nossos padrões de proteção de dados“

Resumindo, ele definitivamente não queria dizer isso, mas não é tudo: na verdade, o porta-voz também expressou sua opinião Por Threema (A aplicação de mensagens instantâneas, muito semelhante às aplicações anteriores, nasceu e foi desenvolvida na Suíça) que afirmava o seguinte:

“Nosso padrão de segurança não é compatível com interoperabilidade. Não podemos e não queremos mudar esses padrões“

O que posso dizer, embora esta capacidade seja muito útil por um lado e definitivamente conveniente para os utilizadores, ainda apresenta alguns problemas especialmente no que diz respeito à segurança e privacidade devido à interoperabilidade Não é fácil gerenciar diferentes aplicações justamente por causa das diferenças dos pontos de vista acima. No entanto, muitos destes pedidos, em tese, serão obrigados a assinar o referido documento, mas em particular aqueles pertencentes à categoria “porteiro”: Ou seja, aqueles aplicativos que contêm Mais de 45 milhões de utilizadores no Espaço Económico Europeu.