Anjo com Coração do Diabo: A aranha “pacífica” com o enorme motor

Muitas marcas desapareceram ao longo dos anos. No Reino Unido, várias marcas importantes ganharam a reputação de serem as melhores em espírito esportivo.

O mercado automóvel atual oferece cada vez menos roadsters. Pode ser devido a uma crise económica, mas é também uma crise conceptual, pois até os jovens de hoje preferem um carro confortável com rodas altas a um descapotável de dois lugares. Os carros seguem a moda, obviamente Esta não é mais a era do espírito esportivo implacável.

A marca Sunbeam ficou famosa no Reino Unido por produzir carros divertidos e ágeis para jovens. O Alpine, que não se confunde com o desportivo francês por excelência, foi fabricado pelo Grupo Rootes de 1953 a 1975. A primeira série do bilugar foi lançada em 1953 e foi fabricada O primeiro veículo a levar apenas o nome Sunbeam em décadas.

Em 1935, o Grupo Rootes comprou a fabricante e marca britânica Talbot. Anteriormente, os Sunbeams haviam sido produzidos, com 30, entre 1936 e 1937. A década de 1950 também trouxe uma lufada de ar fresco Em termos de design. A primeira geração foi derivada do sedã Sunbeam-Talbot 90 e também era conhecida como Talbot Alpine.

Este era um roadster de dois lugares criado por George Hartwell, proprietário da concessionária Sunbeam-Talbot em Bournemouth, como carro de rally. A unidade tinha potencial e por isso, em 1952, iniciou-se o desenvolvimento pela Sunbeam-Talbot. Norman Jarrad, membro da equipe de corrida, batizou o carro em homenagem aos ralis alpinos. O esportivo tem sob o capô um potente motor de quatro cilindros e 2.267 cc, derivado de outros sedãs anterioresVocê. As relações de transmissão foram alteradas com instalação na coluna de direção.

Uma aranha inglesa com corrida na alma

Naquela época, os carros não contavam com auxílio à direção. Eram carros construídos à mão por encarroçadores na garagem de motoristas experientes. Os construtores de ônibus Thrupp & Maberly foram responsáveis ​​pela fabricação de 1953 a 1955. A maioria dos 200 exemplares foram exportados para os Estados Unidos, onde eram muito populares. No Rally Alpino de 1953, quatro carros venceram a Alpine Cup, um desses carros, que terminou em sexto, foi pilotado por Stirling Moss, abaixo, com o ex-chefe da Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.

Uma lenda está começando a surgir sobre Sunbeam Alpine. Alguns modelos apareceram na tela grande. O Alpine azul safira foi apresentado no filme To Catch a Thief, de Alfred Hitchcock, estrelado por Cary Grant e Grace Kelly. Devido ao sucesso no exterior, Kenneth Howes e Geoff Crompton tiveram a oportunidade de retomar o projeto de produção de um novo carro específico para o mercado americano. O carro de duas portas, ao longo de sua história, foi fabricado na série 5. Os motores eram os seguintes: 1494 cc para a primeira série1.592 cc para as Séries II, III e IV, e 1.725 cc para a Série V. Construída até 1968, a produção total foi de aproximadamente 70.000 unidades.

O incrível Sunbeam Alpine que você vai adorar no vídeo no canal do YouTube Clássicos da Califórnia Foi construído em 1966 e originalmente equipado com um motor de quatro cilindros de 1.725 cc (1,7 L). Agora tem o dobro dos cilindros e três vezes a potência. O proprietário decidiu instalar um Ford V8 de 302 cv com pistões selados 9,7:1, eixo de comando de roletes Comp Xtreme Energy e cabeçotes de alumínio Airflow Research, Coletor de admissão Edelbrock e carburador Holley de 600 cc. Dê uma olhada também neste Dodge que vale uma fortuna.

O escapamento foi estendido através de coletores Hawker para a área lateral com um corpo tubular de aço inoxidável de 2,5 polegadas. O carro está equipado com uma caixa manual T5 de cinco marchas e uma traseira Dana 44 com diferencial de deslizamento limitado Auburn Gear e 3,08 marchas. A suspensão do Alpine não é original, mas é equipada com cremalheira de direção BMW Z3, ​​amortecedores KYB e barras de tração personalizadas. As rodas de 15 polegadas escondem freios a disco dianteiros e freios a tambor traseiros. O carro está à venda na Bring a Trailer na Califórnia.

Representa uma oportunidade muito rara para todos os colecionadores de marcas britânicas. O marketing foi interrompido depois que a Chrysler adquiriu o grupo Rootes. A quinta série, produzida de 1965 a 1968, foi a última. Foram processadas 19.122 unidades. O carro tinha motor de 1.725 cc, equipado com dois carburadores inclinados verticalmente, e gerava 93 cavalos de potência. Naquela época, não havia mais opção de transmissão automática na versão original.