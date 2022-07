O comunicado de imprensa da Sony Santa Monica sobre o pênis foi enviado ao desenvolvedor – Nerd4.life

Sony Santa Mônica Publicado Comunicado de imprensa oficial Responder a um caso fotos de pênis que foi enviado por jogadores do PlayStation para um desenvolvedor na tentativa de extorquir a data de lançamento de God of War: Ragnarok dela.

“Todos no Santa Monica Studio estão trabalhando para criar um jogo do qual você se orgulhe e que esperamos que os jogadores gostem quando forem lançados.

Nossos fãs são uma inspiração para nós e entendemos a paixão e o desejo por mais informações. Mas essa paixão não deve se tornar tóxica e não deve custar a dignidade humana.

Celebramos nossa comunidade tratando os outros, todos os jogadores e desenvolvedores com respeito.“

Esse fato chocou um pouco toda a indústria, demonstrando pela enésima vez a imaturidade de um grande segmento dos chamados players.

De acordo com vários rumores confiáveis, o anúncio da data de lançamento de God of War: Ragnarok deveria chegar em 30 de junho de 2022 com um novo trailer. Ele parece ter saltado à espera da controvérsia para reprimir a decisão da Suprema Corte dos EUA de anular o caso Roe v. Wade, permitindo que muitos estados conservadores introduzissem leis anti-aborto.

Muitos dos chamados jogadores não aceitaram muito bem e pensaram que enviar fotos de seus genitais para um desenvolvedor poderia ter algum efeito. Eles podem ter se organizado em algum grupo privado no Telegram ou algo semelhante (não há certeza sobre isso).