A indústria de videogames está do lado dos jogadores tóxicos – Nerd4.life

EU ‘indústria de videogames tomar partido contra Usuários tóxicoscasos de acompanhamento Deus da Guerra: Ragnarok Os Contos da Ilha dos Macacos. Basicamente, existem pessoas que envenenam irreversivelmente o ambiente, aumentando a distância entre desenvolvedores e usuários.

Resumindo: Ron Gilbert anunciou que não falará mais sobre retornar a Monkey Island em público depois de receber insultos e ameaças de supostos fãs da série, e horas depois a desenvolvedora Sony Santa Monica reclamou publicamente que vários jogadores do PlayStation enviaram fotos a eles. de seus membros para persuadi-la a revelar a data de lançamento de God of War: Ragnarok.

A reação foi generalizada. Já reportamos sobre Cory Barlog da Sony Santa Monica e Phil Spencer, chefe de jogos da Microsoft, mas havia outros também.

por exemplo Neil Druckmann A Naughty Dog falou sobre o caso de Gilbert dizendo: “Fabuloso! Mesmo jogos de aventura saudáveis ​​não estão a salvo de fãs tóxicos que sabem cada vez mais sobre os autores?! Ron (e a equipe), continue fazendo o que você acredita! Parece ótimo! Vou levá-la no maldito lançamento!“

Então Drakeman acrescentou:Honestamente… como um grande fã de uma série que mudou minha vida, me sinto sortudo por poder interpretar outro Ron Gilbert Monkey Island. Quero ver a equipe dele e mais ninguém.“

também Domingos armadoo ator que dublou Guybrush Threepwood comentou sobre esta história: “Para a parte da comunidade que defende o meio de videogame como arte, há muitas pessoas por aí que se esforçam para tratá-lo como uma mercadoria idiota. ”

também Alex MannO Diretor de Desenvolvimento da EA escreveu uma reflexão sobre o assunto, explicando como esta história ilustra por que os estúdios de desenvolvimento não se comunicam com os jogadores enquanto trabalham em seus jogos_”Isso prova 100%: continuar tentando não vale o preço da saúde pessoal e mental.“

No caso da Sony Santa Monica, em vez disso, interveio Alana Piercequem escreveu: “Não adianta gritar com as pessoas sobre as datas de lançamento dos videogames. Mesmo que você consiga um encontro ameaçando as pessoas (isso nunca acontecerá), você ainda tem algo a ganhar sabendo antes que a equipe de desenvolvimento lhe diga.“

ParisUm apresentador da Gamertag Radio também acrescentou: “Pare de assediar os desenvolvedores de jogos. O que eu vi nos últimos dias é horrível. Seja melhor que isso.”

É improvável que as coisas mudem, dado o nível médio dos jogadores. Felizmente, a esperança não custa nada.