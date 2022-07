Os desenvolvedores não aceitaram bem o tweet contra o single player – Nerd4.life

Tem muito Desenvolvedores Quem comentou no tweet Artes eletrônicas Onde a editora americana zombou de quem ainda joga nele único jogador. Então ele se desculpou, mas nesse meio tempo as reações choveram de todos os lugares e não foi totalmente positivo.

Conforme relatado anteriormente, a Electronic Arts escreveu: “Eles são lindos, mas adoram jogar títulos para um jogador”. O primeiro a comentar foi Vince Zampella, da Respawn Entertainment, estúdio Apex Legends (multiplayer) mas também de Star Wars Jedi, que são basicamente jogos single player.

Além dele, também comentou sobre jogos viscerais anteriores Zach Mumbachque aproveitou para tirar algumas pedrinhas dos sapatos e lembrou: “Esta é a empresa que fechou meu estúdio, demitiu 100 grandes desenvolvedores, porque estávamos fazendo jogos single-player.“

Em seguida, lançou a crítica mais forte:Além disso, tomando uma escala de 1 a 10 como referência para as classificações, a maioria dos jogos da EA são 6 ou 7. Não porque os desenvolvedores sejam ignorantes, mas porque a EA multinacional os obriga a lançá-los antes de estarem prontos. A gerência da EA não saberá identificar “10” em termos de videogames.“

também Cory Barlog Da Sony Santa Monica, o estúdio atualmente trabalhando em God of War: Ragnarok (jogo para um jogador) interveio apenas dizendo: “Jogos para um jogador para sempre“.

Também foi bom conversar com sua esposa Anna Barlog que comentou em seu post dizendo:Você quer me deixar?E ele respondeu:Não, eu quero jogar sozinho com você.“

editor Annapurna Interactiveque é inteiramente dedicado a experiências single player, comentou no tweet da EA dizendo:Você deveria ter mantido isso nos rascunhos.“

O Twitch Streamer e o YouTube The Act Man finalmente responderam à EA com uma imagem de Star Wars Jedi: Survivor, um jogo single-player da Electronic Arts, perguntando se eram essas coisas.

Conforme relatado anteriormente, observando a reação do público, a Electronic Arts se desculpou e declarou que merecia todas as críticas e piadas.