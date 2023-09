Uma vez detectado, já é visível a olho nu. Todas as informações sobre como vê-lo e onde

Cometa C/2023 P (Nishimura)

Em 11 de agosto de 2023, o astrônomo amador japonês Hideo Nishimura descobriu um objeto brilhante muito próximo do Sol que ninguém jamais havia visto antes porque o objeto estava perdido no brilho da nossa estrela. Acabou sendo um novo cometa brilhante! Em 15 de agosto, o Minor Planet Center confirmou oficialmente a descoberta e nomeou o cometa C/2023 P1 (Nishimura).

Em primeiro lugar, para quem não conhece os nomes atribuídos aos cometas, tentemos explicar como eles são dados.

letra c Refere-se a um cometa não periódico. Cometas deste tipo originam-se da nuvem de Oort e podem passar pelo sistema solar apenas uma vez ou levar de 200 a milhares de anos para orbitar o sol.

2023, página 1Significa que o cometa foi descoberto em 2023, na primeira quinzena de agosto (corresponde à letra P no sistema de nomenclatura de cometas da IAU, e foi o primeiro objeto deste tipo a ser descoberto no mesmo período).

“Nishimura” Isso significa que a descoberta foi feita por Hideo Nishimura, o astrônomo japonês.