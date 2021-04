Lenovo Legion 5 Pro com AMD Ryzen 5800H e GeForce RTX 3070 chega à Itália – Nerd4.life

A Lenovo anunciou a chegada de um novo PC para jogos projetado para combinar desempenho e fator de forma. O Legion 5 Pro Chega na Itália com o String Wizard AMD Ryzen 5800H, GPU GeForce RTX 3070 Itália, Além disso, um painel de 165 Hz com tempos de resposta de 3 ms.

O computador foi projetado com suporte Queima dupla, Que combina CPU e GPU para melhoria instantânea da taxa de quadros. Ele também tem compatibilidade total com as tecnologias NVIDIA GeForce em jogos suportados, incluindo Real-time Ray Tracing, para visuais de jogos mais realistas; DLSS, para melhorar o desempenho sem afetar a qualidade gráfica e o NVIDIA Reflex, reduzindo a latência do sistema para uma jogabilidade mais suave e responsiva.



Lenovo Legion 5 Pro.

Lenovo Legion 5 Pro está equipado com um tablet IPS QHD 16 polegadas (2560 x 1600) a 165 Hz e tempo de resposta de 3 ms, cobrindo 100% da gama de cores sRGB com brilho de até 500 nits. Além disso, o Lenovo Legio 5 Pro está equipado com um teclado Lenovo Legion TrueStrike de 4 zonas que é extremamente preciso e confiável para trabalhar e jogar.

Do ponto de vista do design, o Lenovo Legion 5 Pro vem com uma estética totalmente renovada na caixa e no corpo – na Itália estará disponível em cores. Storm Grey, Com uma luz de fundo de sua escolha.

Entre as principais inovações:

Ventilação traseira aprimorada para manter as sessões de jogo frescas

Reestilização da dobradiça, mais plana e resistente, folga de apenas 3,2 mm

Aumente o zoom na área do touchpad para mais movimento

Outros recursos do Lenovo Legion 5 Pro são:

Molduras reduzidas em todos os quatro lados com proporção de tela de 90% e proporção de 16:10

Nova webcam frontal para transmissão ao vivo

Suporte para Dolby Vision e NVIDIA G-SYNC

Lenovo Legion 5 Pro estará disponível em Segunda-feira, 19 de abril Na Space Lenovo, Unieuro e Amazon a um preço de 1.999 euros.