Existem algumas pessoas que defendem o uso indiscriminado da Comic Sans. No entanto, temos certeza de que também neste caso eles recomendariam o uso deste Linha Em vez do que usei recentemente Sega Para promover um evento um tanto emocionante Fantasy Star Online 2.

Não acredite nisto? Dê uma olhada nesta foto:



A terrível arte de Phantasy Star Online 2.

Temos certeza de que você leu com atenção para entender que esta é uma batalha final e nada mais. Não temos ideia de como surgiu a ideia de usar essa fonte, cores e gráficos para patrocinar o evento, mas temos certeza que quem supervisionou e aprovou o projeto teve alguns problemas de visão, eles perceberam que “FI” se tornou “A ” Distorcendo significativamente o significado Do evento. A menos que o Dia da Mentira seja um extravagante período de entressafra.

De qualquer forma, voltando ao assunto, caso você esteja interessado em Phantasy Star Online 2, SEGA anunciado A partir de 4 de abril, há uma Ultimate Quest chamada A batalha final: o espaço-espaço-tempo. Qualquer pessoa com uma arca acima do nível 90 será capaz de combater a Escuridão Primordial nesta batalha final. Com Fi, não A.

Parece um evento divertido, embora seja improvável que mais dessa arte linear completamente quebrada seja feita.