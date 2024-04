SMS da operadora convidando você a trocar de smartphone: vamos analisar

Cuidado com SMS da sua operadora convidando você a trocar de smartphone – PianetaCellulare.it (Crédito: Belozersky/shutterstock)

Analisemos o estranho SMS que alguns utilizadores recebem da sua suposta operadora com um convite para mudar de smartphone porque já está “obsoleto” e por isso não receberá atualizações de segurança. Isso tudo é verdade?

Tornou-se claro nos últimos dias que A mensagem curta Com o suposto remetente sua operadora de telefonia em que você é convidado a comprar um novo smartphone porque o telefone usado é tão antigo e desatualizado que não recebe mais atualizações de segurança e sistema operacional, aproveitando a oferta exclusiva dedicada à compra de um novo modelo de smartphone . Mas será esta uma ligação autêntica? Nesse caso, surge a questão em relação à privacidade: uma operadora de telefonia pode saber exatamente qual modelo de smartphone os clientes estão usando? Vamos tentar entender mais.

Vamos começar com SMS. O advogado Massimiliano Donna, do Sindicato Nacional dos Consumidores, informou que esta curta mensagem também estava sendo divulgada pela mídia italiana. Dia D. Como podemos ver no vídeo que Donna enviou para seu perfil do Instagram e visível abaixo, o SMS em discussão começa informando o destinatário:

“Prezado cliente, entendemos que você está utilizando um smartphone antigo que não está mais recebendo atualizações de segurança e sistema operacional. Reservamos uma promoção exclusiva para você trocá-lo por um novo smartphone.”

A mensagem prossegue convidando o utilizador a dirigir-se à loja do operador mencionado na mensagem ou a contactar a página eletrónica do site do referido operador para conhecer as ofertas exclusivas que lhe estão reservadas.

Dúvidas em torno do SMS Da operadora que te convida a trocar de smartphone”Desatualizado'

É difícil determinar se se trata de um SMS realmente enviado pela operadora do cliente ou de um SMS típico Plágio, são enviados a destinatários aleatórios por invasores que se fazem passar pelo operador. Só de olhar o SMS parece ser autêntico, pois o texto dos links encontrados parece apontar para uma página web no site da operadora (no entanto, não sabemos se os links no SMS realmente apontam para um destino de texto) . Na verdade, em qualquer link o texto pode mostrar uma coisa e o link pode apontar para outra (isso também se aplica à web). Portanto, também não se pode descartar a possibilidade de se tratar de algum tipo de SMS. Plágioaquela técnica de que também falamos nos últimos dias e que pessoas mal-intencionadas utilizam para se apresentarem como remetentes que na realidade não são, neste caso fazendo-se passar pela operadora em questão.

Para levantar ainda mais dúvidas em torno da autenticidade desta mensagem, existe o facto de parecer que até pessoas com smartphones antigos estão a receber este SMS. O próprio advogado Donna observa isso, mas também A O proprietário do smartphone Samsung Galaxy A33 5G em postagem no fórum oficial do fabricante.

Especificamente neste último relatório, um usuário explica que recebeu SMS em seu telefone Galaxy A33 5G adquirido em outubro de 2023, aproveitando a oferta.2 pelo preço de 1“Sugerido pela TIM. Em resposta ao relato do usuário, o suporte oficial da Samsung explicou que”Esta não é uma mensagem oficial da SamsungAlém disso:

“O Galaxy A33 5G está no mercado há apenas alguns anos, tem a versão mais recente disponível do Android (Android 14) e recebe patches de segurança regulares, por isso está longe de estar desatualizado!“.

Em termos de privacidade, supõe-se que a operadora de telefonia seja capaz de saber qual modelo de smartphone os clientes estão usando. Os “mais velhos” talvez se lembrem que bastava inserir um cartão SIM no novo telefone para receber automaticamente a configuração de Internet e MMS.

Pensamentos finais

O “último” conselho que podemos dar é não levar em consideração esses SMS. Mesmo sendo original, se você não tem problemas com seu smartphone, por que trocá-lo? Se você tiver dúvidas sobre o seu smartphone, pode recorrer ao atendimento ao cliente do fabricante do seu smartphone, assim como fez o usuário mencionado acima. Se você sabe pouco sobre tecnologia ou não está familiarizado com smartphones, pode pesquisar on-line informações sobre atualizações de software para seu smartphone ou, melhor ainda, perguntar a um amigo, parente ou conhecido que possa saber mais sobre o assunto.