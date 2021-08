Cinco grandes novidades para usuários Samsung

Como esperado, Samsung Enviado nas últimas horas oficialmente Samsung Galaxy Watch 4 NS Galaxy Watch 4 Classic, um relógio inteligente com a esperada nova versão do Wear OS, nascido da cooperação entre Google O gigante coreano.

Sem dúvida, o aspecto do software é exatamente o que intriga entusiastas e profissionais, pois se perguntam o que o novo Wear OS pode oferecer aos usuários e ajuda nesse sentido diretamente do gigante da montanha.

A equipe do Google, na verdade, Postado no blog oficial Um post que sugere cinco recursos potenciais que o Wear OS oferecerá para quem decidir comprar um Samsung Galaxy Watch 4 (que poderia contar com uma interface personalizada da gigante coreana).

As 5 coisas que você pode fazer com o novo Wear OS

Uma das primeiras coisas que vem à mente quando se pensa em um smartwatch é a capacidade de usar um módulo GPS para receber instruções para chegar a um destino específico, e o aplicativo Google Maps no Wear OS foi projetado para levar o usuário ao seu destino com a mesma eficiência possível, com instruções passo a passo sendo Envie-os do telefone para o relógio e sincronize, que permitirá que você veja os endereços de casa e do trabalho que foram previamente adicionados em seu smartphone.

Com o aplicativo de mensagens do Google atualizado, você poderá receber mensagens onde quer que esteja e responder com facilidade diretamente do relógio, sem ter que segurar o telefone. O aplicativo no relógio sincroniza com o smartphone, para que as conversas permaneçam atualizadas.

Com o novo Wear OS chegando em 16 outros países (Bélgica, Brasil, Chile, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Hong Kong, Irlanda, Nova Zelândia, Noruega, Eslováquia, Suécia, Taiwan, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos) existe a possibilidade de pagar com o Google Pay diretamente do seu pulso.

Os assinantes do YouTube Music Premium terão acesso a mais de 80 milhões de músicas e milhares de playlists no novo app YouTube Music no Wear OS. O aplicativo pode ser baixado diretamente do smartwatch por meio da Play Store.

O Wear OS poderá contar com diversos aplicativos desenvolvidos em cooperação com o Google e equipados com uma interface aprimorada: entre eles foram relatados Calm, Komoot, MyFitnessPal, Period Tracker, Sleep Cycle, Spotify e Strava. Basta entrar na Google Play Store e você terá muitas opções.

Muitos desses aplicativos também apresentarão novos aplicativos azulejos, permitindo aos usuários acessar rapidamente as informações e ações que mais lhes interessam. finalmente, spotify Ele suportará a reprodução offline.

Alguns desses novos recursos começarão a ser lançados hoje para usuários existentes do Wear OS e estarão disponíveis para aqueles que compraram smartwatches Samsung de sua estreia no mercado, prevista para o final de agosto.