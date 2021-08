6.968 novos casos e 31 mortes, salta no número de internações

o novo Boletim do vírus Corona Hoje, quarta-feira, 11 de agosto de 2021, o Ministério da Saúde registrou 6.968 novos casos em 230.039 swabs e 31 óbitos. O número de pessoas internadas com Covid está aumentando: Na terapia intensiva, são 40 internações em 24 horas, com 15 leitos a mais ocupados do que ontem. EU ‘Boletim de vírus Corona mais recente A partir de Ontem, Terça-feira 10 de Agosto De 241.766 swabs, 31 vítimas e 5.636 novos casos foram registrados. Ontem o número de pacientes sintomáticos internados em enfermarias regulares era de 2.880, +94 em relação a segunda-feira, o saldo da UTI está basicamente estável com 26 novas internações. Sicília com 14% da ocupação de leitos da Covid permanece um pouco abaixo do limite de 15% e é considerada um dos fatores que influenciam a mudança para a zona amarela junto com a ocupação da UTI e a incidência semanal de casos por 100.000 residentes.

Corona Virus Bulletin hoje, quarta-feira, 11 de agosto de 2021

Novos casos: 6.968, ontem 5.636

Cotonetes (diagnóstico e controle): 230.039, ontem 241.766

Atualmente positivo: 118.761, ontem 116.323

No hospital: 2.948, +68 em comparação com ontem

Hospitalização em terapia intensiva: 337 deles 40 novos, +15 em relação a ontem

Morreu após esfregaço positivo: 128304, +31 em comparação com ontem

Sérum: 34.922.431 pessoas, o que equivale a 64,6% da população com mais de 12 anos. Ontem, foram administradas 351 mil doses, das quais 161 mil foram de primeira administração. A campanha de vacinação até 11 de agosto de 2021 incluiu: 91% dos maiores de 80 anos, 86% dos setenta, 79% dos sessenta, 71% dos cinquenta e 60% dos quarenta. , 50% dos jovens de 30 anos, 47% dos adultos 20 e 23% dos adolescentes foram totalmente vacinados com dose única ou dupla de JJ. Em site do governo Relatório de vacina atualizado.

Surto de vírus Corona: dados de região por região

Vale Daosta : 11 novas infecções e nenhuma morte. Dos 129 casos atualmente positivos, 5 foram hospitalizados. A admissão não urgente no Hospital de Aosta foi suspensa devido ao turismo em agosto.

: 11 novas infecções e nenhuma morte. Dos 129 casos atualmente positivos, 5 foram hospitalizados. A admissão não urgente no Hospital de Aosta foi suspensa devido ao turismo em agosto. Piemonte – 367 novas infecções e duas mortes. Balanço hospitalar: constante Ti (4), hospitalização +6 (111).

– 367 novas infecções e duas mortes. Balanço hospitalar: constante Ti (4), hospitalização +6 (111). Ligúria – 191 novos casos e uma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (14), admissão -3 (51)

– 191 novos casos e uma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (14), admissão -3 (51) Lombardia – 768 novas infecções e duas mortes. Balanço hospitalar: você está estável (35), hospitalização +11 (294)

– 768 novas infecções e duas mortes. Balanço hospitalar: você está estável (35), hospitalização +11 (294) Trentino 21 novos casos e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti +1 (1), admissão -1 (14)

21 novos casos e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti +1 (1), admissão -1 (14) Tirol do Sul 57 novas infecções e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti +1 (1), admissão (16)

57 novas infecções e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti +1 (1), admissão (16) Veneto 620 novas infecções e nenhuma morte. Balanço hospitalar: ti +2 (25), admissão -13 (193)

620 novas infecções e nenhuma morte. Balanço hospitalar: ti +2 (25), admissão -13 (193) Friuli Venezia Giulia : 155 novas infecções e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti +1 (4), hospitalização estável (27).

: 155 novas infecções e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti +1 (4), hospitalização estável (27). Emilia Romagna – 454 novas infecções e duas mortes. Balanço hospitalar: você está estável (31), hospitalização +10 (323)

– 454 novas infecções e duas mortes. Balanço hospitalar: você está estável (31), hospitalização +10 (323) Anda em – 208 novas infecções e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (6), admissão -6 (42)

– 208 novas infecções e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (6), admissão -6 (42) Toscana : 774 novas infecções e uma morte. Balanço hospitalar: Ti-1 (29), admissão-3 (289)

: 774 novas infecções e uma morte. Balanço hospitalar: Ti-1 (29), admissão-3 (289) Umbria : 139 novos casos e um óbito. Balanço hospitalar: Ti constante (1), estável no hospital (31)

: 139 novos casos e um óbito. Balanço hospitalar: Ti constante (1), estável no hospital (31) Abruzzo 141 novos casos e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (1), admissão -5 (48)

141 novos casos e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (1), admissão -5 (48) Lazio : 645 novas infecções (255 em Roma) e 3 mortes. Balanço hospitalar: ti +2 (65), hospitalização +00 (463). Surto em uma família não vacinada em Formia, Condado de Latina. Uma criança de dois anos também está no hospital.

: 645 novas infecções (255 em Roma) e 3 mortes. Balanço hospitalar: ti +2 (65), hospitalização +00 (463). Surto em uma família não vacinada em Formia, Condado de Latina. Uma criança de dois anos também está no hospital. Molise 17 novos casos e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (1), estável no hospital (4)

17 novos casos e nenhuma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (1), estável no hospital (4) Apulia – 306 novas infecções e duas mortes. Balanço hospitalar: Ti +2 (22), admissão +10 (123)

– 306 novas infecções e duas mortes. Balanço hospitalar: Ti +2 (22), admissão +10 (123) Campânia : 552 novos casos e uma morte. Balanço hospitalar: Ti -1 (15), admissão +14 (284)

: 552 novos casos e uma morte. Balanço hospitalar: Ti -1 (15), admissão +14 (284) Basilicata : 66 novos casos e uma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (1), estável no hospital (23)

: 66 novos casos e uma morte. Balanço hospitalar: Ti constante (1), estável no hospital (23) Calabria : 212 novos casos e uma morte. Balanço hospitalar: constante Ti (4), hospitalização +11 (100)

: 212 novos casos e uma morte. Balanço hospitalar: constante Ti (4), hospitalização +11 (100) Sicily – 868 novas infecções e 9 mortes. Balanço do hospital: Ti +9 (59), admissão +11 (459)

– 868 novas infecções e 9 mortes. Balanço do hospital: Ti +9 (59), admissão +11 (459) Sardenha: 380 novos feridos e duas mortes. Balanço hospitalar: Ti constante (22), hospital estável (119)

Coronavírus, últimas notícias

O governo estendeu o estado de emergência até 31 de dezembro.

A partir de 6 de agosto, um green card é necessário para acessar muitos locais públicos, e a partir de setembro também para transporte de longa distância e para funcionários da escola.

O CTS recomendou a vacinação para funcionários da escola e também para adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. No dia sétimo, foi decidido o dever de vacinar

Como está indo a epidemia?

Sob a lupa do Ministério da Saúde, acima de tudo, o limiar de infecção em áreas de férias. Eles correm o risco de mudar de cor e se mudar para a Sicília amarela (iprovável a partir de 16 de agosto), Sardenha e Calábria, enquanto na Ligúria, um rebaixamento do branco para o amarelo parece menos provável no momento.