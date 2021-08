Assassin’s Creed Valhalla: Siege of Paris, revisão

Afinal, os pré-requisitos estavam lá: o ambiente francês sem precedentes, um novo e poderoso oponente representado por Carlos o Gordo e, finalmente, a representação de uma batalha que já ocorrera em 885: o segundo cerco de Paris depois de meio século mais cedo. Escrito por Ragnar Lodbrok, que viu as forças vikings atacarem mais uma vez a capital do Reino dos Francos do Oeste para obter uma parte de sua fortuna.

A aventura começa quando os enviados de Sigfred, Toka e Pierre, visitam Ravensthorpe para buscar a ajuda do guerreiro mais poderoso do Clã dos Lobos. A ambição de Charles poderia, de fato, levá-lo a expandir-se em direção às costas inglesas no futuro e, portanto, seria sábio que Ivor e seus homens enfrentassem a ameaça imediatamente, junto com as forças de Sigfredo, para evitar problemas mais tarde.

Quanto ao resto, existem apenas alguns mosteiros para atacar, mas nenhuma mecânica de gerenciamento como aqueles em The Wrath of the Druids, então qualquer material coletado só podemos usar para impulsionar Ravensthorpe, de volta à Inglaterra. Algumas missões envolvem alguma investigação ou exploração de masmorras, com um pouco de novidade hordas de ratos No estilo de A Plague Tale: Innocence, mas usado de uma forma muito menos glamorosa: é preciso limpar com alguns golpes para poder conquistar certas áreas.

Independentemente do conceito tradicional de uma casta a ser descoberta, que foi reapresentado no citado, a ira dos druidas francamente cansou um pouco, Assassin’s Creed Valhalla: Cerco de Paris Acabou sendo relativamente seco e mesquinho em conteúdo, tanto que nos encontramos completando a história principal em menos de sete horas e também todas as missões secundárias em outras três horas: uma A Hora Muito menos do que a expansão anterior.

Um relacionado mais recente, no entanto, é representado por Possibilidade de assassinato Estas são as situações que podemos criar para eliminar certos inimigos de forma silenciosa mas ao mesmo tempo flagrante. Esta categoria inclui um assassinato que o protagonista pode registrar ao longo da história que parecia exagerado em sua crueldade em comparação com o contexto, ainda mais dada a diplomacia coercitiva manifestada em outros momentos.

percepção artística



Assassin’s Creed Valhalla: O Cerco de Paris nos levará a cenários sugestivos

Qualquer um que já jogou Assassin’s Creed Valhalla sabe que as verdadeiras estrelas do jogo são as legais vistas naturais Você pode cruzar a pé ou a cavalo, desfrutando de vistas absolutamente incríveis combinadas com um sistema de iluminação dinâmico que muda de acordo com a hora do dia e as condições climáticas.

Bem, desse ponto de vista, a parte da França que pode ser visitada no Cerco de Paris se move entre altos e baixos: há áreas sempre envoltas em uma névoa irritante, mal iluminada pelo sol, que assim perdem muito em o nível de exibição visual, e outros que podem. Incluindo contar com excelentes luzes que realçam as cores dos prados e do céu.

Quanto aos personagens, um excelente trabalho foi feito no contexto das sequências de quebra, que como sabemos usam modelos poligonais mais complexos e detalhados do que os gráficos reais do jogo, mas no geral, as novas adições parecem distintas e interessantes, notadamente Toka e Carlo il Grosso. É uma pena que a animação passe por alguns dos estágios e porque a representação visual do cerco é menos emocionante do que esperávamos.

No PC, o desempenho do jogo sempre permaneceu o mesmo: usando uma NVIDIA GeForce RTX 3070, pudemos executar Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris em 4K e 60fps com todas as configurações no máximo, mas com dois sacrifícios: a escala de resolução foi definida para 80% (portanto, 1728p verdadeiro) e ajuste o anti-aliasing para o pré-ajuste baixo. Excelente música e dublagem em italiano, com uma introdução muito válida a Mario Zucca (é ele né?) Como Carlo il Grosso.