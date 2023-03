Jogar seu PlayStation no carro agora é possível, e veja como

Duas grandes marcas Made in Japan se unem para permitir que você faça, em um carro, algo antes inimaginável. O que? É emocionante: jogar o PlayStation. Agora você pode.

Sonhamos pouco com ele, parecia uma ilusão, uma aposta: na maioria das vezes era até um risco fantasiar sobre isso. mas agora, Ele joga em carro No Estação de jogo Atingível: Como fazemos isso?

Apenas (por assim dizer) reunir alguns gigantes japoneses como honda e a Sony: E é isso. Uma nova relação entre os dois permitirá que eles joguem Estação de jogo em Máquina. E não é fake news.

profundo entender entre dois deuses gigantes Os mais famosos do mundo apesar de suas diferenças processos de produção E comercial, Isso permitirá um grande avanço. Com a chegada do novo técnicas Relacionado carros.

Nesse sentido, estamos falando de produções futuras, em andamento: e metodologias de exploração que se preocuparão principalmente com um item para entretenimento. como? Logo está dito.

Playstation no carro? Jogar – aqui está o caminho

Começa pelo catálogo da Sony que inclui música, filmes e outros entretenimentos a bordo, mas não só: porque, como referimos, chegamos ao noticiário superar a concorrência.

Trata-se de uma oportunidade, como mencionamos, de poder aproveitar Playstation 5.in como fazer isso? Nós explicamos isso imediatamente.

como ele disse Izumi Kawanishi, Presidente mobilidade sony honda, O futuro está em atender às necessidades dos consumidores com o objetivo de funções automotivas de alta tecnologia.

a Informação e entretenimento Assim, isso resultou em um acordo sancionado para a chegada do real acelerado Quem sou eu contente, serviços e situação para Jogo em carro.

Playstation no carro: a revolução tecnológica

Então o futuro estará lá PlayStation no carro. Líder absoluto no campo do hardware de videogame, o console será a ferramenta que permitirá isso honda sobrevoar concorrente.

basicamente, honda e sony Avançar para o desenvolvimento de um sistema de hardware que permite que você jogue no carro entretenimento No situação pelo ar, Resumindo, sem colocar nada em risco dentro do carro.

Segurança, direção autônoma e serviços estão sempre presentes: vamos nos imaginar sentado dentro de um honda E poder jogar Estação de jogo. será realidade, Não há mais dúvidas.

Absolutamente não Sincronização seguraSerá necessário pressionar por uma evolução estrutural e relacional que permita que as tecnologias sejam funcionais em vez de falhas.