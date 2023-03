Skyrim, um jogador criou algumas missões usando ChatGPT AI – Multiplayer.it

O usuário do YouTube, Joov, postou um vídeo divertido onde completa uma série de pesquisar para The Elder Scrolls V: Skyrim Criado com No ChatGPT AIalém de uma série de ajustes para deixar tudo mais atraente.

O Chat GPT é um chatbot gratuito de inteligência artificial projetado para simular conversas entre humanos e é capaz de aprender constantemente novas expressões e conceitos. Ele também parece ser capaz de fingir ser um NPC de Skyrim e criar uma tarefa a ser atribuída ao jogador, conforme visto no vídeo abaixo.

Deixe-me esclarecer que ainda existem muitas limitações e, de fato, as missões atribuídas não são muito mais complexas do que as missões de busca geradas pelo sistema Radiant de The Elder Scrolls: Skyrim, mas o resultado ainda é ótimo e o esforço do ChatGPT em tentando dar contexto para tudo.

Por exemplo, no vídeo, após várias tentativas, o chatbot finge ser Tolfdir, um morador de Winterhold, que quer envolver o jogador em um perigoso negócio de Skooma (um ser que já está no jogo), um poderoso analgésico que pode criar euforia e é tão viciante quanto uma droga.

Joov aproveitou a inovação do Chat GPT para criar uma série de missões, adicionando um pouco de tempero ao todo usando o modo Survival, ajustes do World Randomizer e o sistema Nemesis. Uma experiência interessante que demonstra parcialmente o potencial da inteligência artificial no setor de videogames, que, segundo Phil Spencer, chefe do Xbox, terá um impacto positivo no futuro em toda a indústria.