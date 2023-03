WhatsApp: chegou a nova interface | O espaço aumenta, os contatos mudam

Há vários anos, a tecnologia avança a passos largos, possibilitando procedimentos que até pouco tempo atrás eram inimagináveis. Um setor acima de tudo, o das comunicações interpessoais, teve mais sorte, pois conseguiu obter melhorias que mudaram completamente o uso dos meios de comunicação tradicionais pelos usuários. O advento da Internet foi o verdadeiro passo adiante.

WhatsApp foi renovado

Whatsapp!

que nasceu e cresceu tarde década de 1990 e início dos anos 2000ele pôde testemunhar em primeira mão a grande revolução que representou Internet. De fato, até pouco tempo atrás, a comunicação era uma atividade que, além de tempo e paciência, exigia gastos significativos.

Pense nos meios que as empresas de telefonia móvel disponibilizaram para os jovens: SMS e MMS. Tratava-se de métodos de comunicação interpessoal que exigiam despesa específica Para cada mensagem individual, tomar a decisão de enviar uma mensagem é algo para se pensar com cuidado. O risco era prolongar as discussões enquanto o crédito estivesse acabando.

Mas agora as coisas são muito diferentes. O WhatsApp nasceu em 2009.

O serviço de mensagens instantâneas é uma criação de ex-funcionários da empresa de TI Ei ho O objetivo parece claro desde o início: criar Substituição gratuita para SMS e MMS. E dado onde chegamos, podemos dizer que o resultado foi alcançado.

WhatsApp até agora é O maior serviço de mensagens instantâneas do mundoGerenciamento de contatos Mais de 3 bilhões de usuários espalhados por todo o mundo. Esses números são o resultado das constantes evoluções e inovações a que os desenvolvedores submeteram o WhatsApp ao longo dos anos, também graças aA aquisição feita pela Meta em 2014.

A partir de agora, o WhatsApp não é mais apenas um serviço tímido para enviar mensagens de texto, cumprimentar amigos e parentes ou enviar strings de desejos de Natal para contatos infelizes na agenda. WhatsApp agora call center de verdade, Onde cada método de comunicação é implementado até certo ponto.

Pense em quanto o WhatsApp investiu recentemente em duas funções em particular: Chamadas de voz e chamadas de vídeo. De fato, após as últimas atualizações, tornou-se possível fazer chamadas de voz ou videochamadas Com 32 participantes ao mesmo tempo. Essa escolha tornou o WhatsApp uma ferramenta útil para organizar e gerenciar o trabalho remoto, além de uma comunicação simples com amigos e parentes.

Então pensamos nos grupos e sua quantidade Equipe WhatsApp Procure facilitar a gestão, com funcionalidades já introduzidas ou a introduzir brevemente, como a função “Agendamento de chamadas em grupo”, que permite uma gestão óptima dos compromissos de todos os participantes do grupo.

Mas além dos recursos, o WhatsApp quer que os usuários respirem Novidade desde o primeiro impacto. Esta é a solução proposta.

WhatsApp muda a interface dos tablets

O novo WhatsApp em tablets

Sabe-se que muitos usam o WhatsApp diretamente do celular, graças à facilidade com que ele gerencia todas as funções. Claro, para muitos é agora ferramenta de área de trabalho obrigado implementar whatsapp web, Disponível diretamente do seu computador.

Mas tendo em vista as atualizações discutidas acima, em muitos Eles buscam facilidade de negociação Um telefone celular com a visão ampla oferecida por uma tela de computador. O meio-termo é frequentemente encontrado em tablets É justamente nessa direção que ele está se movendo Última atualização beta do WhatsApp.

Na versão beta mais recente do aplicativo para dispositivos Android na verdade, a interface do usuário foi atualizada, Até que seja melhor recorrer a dispositivos com telas grandes, como tablets.

O novo design da interface parece mais claro e com ícones maiores.

Também foi aumentado a distância entre um símbolo e outro, Reduza o risco de pressionar o ícone errado. E ainda no que diz respeito aos ícones, foi melhorada a disposição das diferentes secções da aplicação, para que o acesso aos chats, contactos e definições se torne mais fácil e rápido.

particularmente:

lá Leia hadiths Melhorado com uma mudança na tela de chat. lista de bate-papo Ele agora aparecerá à esquerda da tela, em uma coluna menor, deixando mais espaço à direita para leitura Ver uma única conversa (Seguindo o modelo do WhatsApp Web).

Melhorado com uma mudança na tela de chat. Ele agora aparecerá à esquerda da tela, em uma coluna menor, deixando mais espaço à direita para leitura (Seguindo o modelo do WhatsApp Web). Tela de contatos Eles serão exibidos em uma grade maior, com ícones maiores e espaços maiores entre os ícones.

Eles serão exibidos em uma grade maior, com ícones maiores e espaços maiores entre os ícones. Configurações A partir de agora, eles serão exibidos em uma coluna à esquerda da tela do tablet enquanto as opções selecionadas aparecerão à direita da tela.

Ainda não está claro Quando poderemos ver essas inovações em ação. A funcionalidade está sendo testada na última versão beta e está disponível apenas para alguns usuários que, no entanto, se dizem satisfeitos com a exibição gráfica dos tablets. com te-mails do WhatsApp Quem continua trabalhando constantemente em novos recursos, não demorará muito para vê-lo em ação, no entanto, fique atento para ficar atento. Jogador.