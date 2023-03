Honor Band 5 a menos de 29 euros é o verdadeiro negócio do fim de semana

Aproveite este desconto duplo que aproxima o preço de um mínimo histórico e coloque este incrível smartwatch no seu pulso. Vá para a amazon agora e Adicionar ao seu carrinho Honor Band 5 por apenas 28,99€em vez de € 39,99, aplicando o cupom na página.

com isso 15% de desconto Mais um desconto adicional de € 5, o preço cai e está muito próximo de um mínimo histórico. Portanto, escusado será dizer que este é um show que não vai durar muito. Até porque estamos perante um excelente smartwatch, Confortável, leve e resistente à água E com muitas funções para fitness.

Honor Band 5: Você não sente no pulso, mas faz a diferença

Honor Band 5 tem um visual lindo Tela colorida de 0,95 polegadas O vidro retangular 2.5D é resistente e resistente a arranhões. Marcado por Tela sensível ao toque É sempre perfeitamente visível, mesmo sob luz solar direta. o Alça macia É tão confortável que você nem vai sentir que está colocando no pulso. E você pode fazer 10 atividades físicas Manter a forma.

Ele pode monitorar sua frequência cardíaca e oxigênio no sangue em tempo real e analisar seus estágios de sono. Analisa até 6 problemas de conforto e os apresenta a você 200 sugestões pessoais Para ajudá-lo a melhorar a qualidade do sono. E Resistente à água até 50 metros E uma bateria super duradoura 20 dias com uma única carga. Você também pode receber notificações por SMS, e-mail e aplicativos como WhatsApp, Facebook ou Twitter.

Não há medo no mato, a esse preço você não encontra nada melhor. Corra porque a oferta não vai durar muito. Então vá para a Amazon agora e Compre para você Honor Band 5 por apenas 28,99€E Em vez de € 39,99, aplicando o cupom na página. Se fizer a sua encomenda agora, receberá amanhã em sua casa sem custos adicionais, graças aos Serviços Prime. Se ainda não subscreveu, faça-o agora Clique aqui.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.