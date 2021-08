Novo vídeo de jogo em 4K de 11 minutos que o deixa de queixo caído – Nerd4.life

Novo postado online vídeo de jogo A partir de Forza Horizon 5, Registrado 4K, que parece cada vez mais com um título de quebrar o queixo, pelo menos de um ponto de vista gráfico. O vídeo, gravado por Don Joewon Song, dura cerca de 11 minutos e inicialmente mostra a customização do Toyota Supra, como parte do mapa é então explorado (que lembramos foi ambientado no México e cerca de 50% maior do que Forza Horizon 4.).

O que você adiciona? Forza Horizon 5 foi confirmado como um dos jogos mais esperados de 2021, especialmente pelos proprietários de Xbox e PC. Além disso, do ponto de vista técnico, parece ser o melhor Próxima geração, apesar de ser um título multigeracional.

Vamos ler a descrição oficial do jogo:

A derradeira aventura Horizon está esperando por você! Explore a vibrante paisagem de mundo aberto de um México em constante mudança. Diversão de condução ilimitada com centenas dos melhores carros do mundo.



Esta é a sua própria aventura no horizonte!

Este é um mundo aberto incrivelmente diverso

Explore um mundo cheio de belos contrastes maravilhosos. Descubra desertos em movimento, florestas exuberantes, cidades históricas, ruínas escondidas, praias imaculadas, grandes desfiladeiros e um enorme vulcão coberto de neve.

Este é um mundo aberto cheio de aventura

Mergulhe em uma ampla campanha com centenas de desafios que o recompensarão por participar das atividades que você adora. Conheça novos personagens e escolha como suas missões Horizon Story terminarão.

Este é um mundo aberto que está em constante mudança

Experimente um clima incrível, de enormes tempestades de areia a intensas tempestades tropicais, graças às estações dinâmicas no México que mudarão o mundo do jogo a cada semana. Continue jogando para descobrir novos eventos, novos desafios, novos itens colecionáveis, novas recompensas e novas áreas para explorar. Nenhuma temporada será igual à anterior.

Este é um mundo social aberto

Colabore com outros jogadores e entre no Arcade Horizon para uma série ininterrupta de desafios divertidos e bobos que manterão você e seus amigos entretidos sem atrapalhar os menus, as telas de carregamento ou as salas de espera. Conheça novos amigos no Open Horizon e Horizon Tours e compartilhe suas criações com o novo sistema de presentes da comunidade.

Este é o seu mundo aberto

Expresse sua criatividade com as novas ferramentas do EventLab criando corridas personalizadas, desafios, jogos emocionantes e modos de jogo totalmente novos. Personalize seus carros mais do que nunca com novas opções, como a capacidade de abrir e fechar conversíveis, pintar pinças de freio e muito mais. Use o novo sistema de presentes para compartilhar suas criações pessoais com a comunidade.