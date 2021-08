Conceito Audi skysphere: características e dados do roadster elétrico de 630 cv

Imagens reveladas e dados oficiais do modelo antecipando a nova cara de Ingolstadt, o roadster elétrico de 630 hp: É o primeiro de três protótipos desenvolvidos na inovadora plataforma SSP de emissões zero, capaz de oferecer direção autônoma de nível 4.

Com o lançamento do conceito Audi skysphere, o futuro imaginado em Ingolstadt começa a se revelar. A empresa alemã revelou, de facto, imagens e dados oficiais dos primeiros protótipos dos três modelos concebidos para dar uma ideia das tecnologias colocadas no fascínio da marca. Ele será exibido em 13 de agosto na Monterey Car Week, não muito longe do Audi Design Studio em Malibu, onde foi projetado. O Audi skysphere é um roadster elétrico com 465 kW (632 cv) e mais de 500 km de autonomia, cujas características futurísticas são os filhos da liberdade estilística trazida pela nova plataforma elétrica original, a SSP. É o primeiro resultado do projeto Artemis centrado na Plataforma de Sistemas Escaláveis, a base sobre a qual nascerá a nova gama de veículos elétricos do Grupo Volkswagen. Ele substituirá o Meb, ou plataforma e-tron Q4, Volkswagen ID.3, Skoda Enyaq iV e Cupra Born, e Ppe, já usado em alguns modelos de emissões zero da Audi e Porsche. Depois do carro elétrico do futuro, chegarão os novos conceitos Audi Grandsphere e Urbansphere. O primeiro deve ser esperado no Salão de Mobilidade de Munique no início de setembro e antecipa um grande sedã elétrico, destinado a substituir o A8. Por outro lado, o conceito Urbansphere chegará em 2022 para apresentar o novo conceito do SUV compacto. Além do estilo futurista dos interiores e da carroceria, os três modelos elétricos compartilham um arranjo de direção autônomo Nível 4 que permite ao veículo se mover com total autonomia em quase todas as condições de uso. READ A atualização melhora o funcionamento dos jogos PS4 - Nerd4.life

Conceito de arranha-céus Audi: características – O conceito de skysphere leva o conceito atual de versatilidade aplicado a automóveis até os limites da imaginação. De um veículo elétrico abafado capaz de transportar dois passageiros de forma independente, a um veículo esportivo capaz de empolgar o motorista e o passageiro com seu desempenho. Tudo com o premir de um botão que permite passar do modo Sport para o modo Grand Touring, através da magia da distância entre eixos variável. Ao selecionar o Sport, que oferece direção manual, o skysphere encurta a distância entre eixos em favor do dinamismo e reduz as dimensões gerais, indicadas pelo comprimento de 4,94 metros. No modo Grand Touring, que oferece direção automatizada, o comprimento total é de 5,19 metros e a distância ao solo é aumentada em 10 mm para o máximo conforto. A configuração inclui suspensão adaptativa e direção hidráulica, ambas ajustáveis ​​dependendo do tipo de passeio escolhido. As rodas de 23 polegadas cabem em pneus 285/30 na frente e na traseira. Apesar dos inúmeros eletrônicos e bateria, o uso extensivo do alumínio permitiu conter o peso do céu na faixa de 1.800 kg. Sua distribuição indica 60% atrás e 40% à frente, em virtude do posicionamento da unidade elétrica no eixo traseiro.

Conceito Audi skysphere: exterior e interior – Do lado de fora, o arranha-céu homenageia o Horch 853A 1938 em altura e proporções, com as características comuns representadas pelo longo capô, cabine retraída e saliências mínimas. A fachada exibe conjuntos de luzes LED vagamente inspirados no conceito A6 e-tron mostrado no Salão do Automóvel de Xangai. Luzes LED também são figuras-chave na grade do nariz de quadro único, com animações prontas para acender enquanto o espaço do céu é aumentado ou reduzido de acordo com o modo de condução selecionado. A traseira também é iluminada por uma faixa de LED que ganha vida quando o veículo é ligado. No entanto, a transformação mais marcante ocorre dentro do habitáculo: do cockpit para o luxuoso lounge, com o volante e os pedais desaparecendo em homenagem à habitabilidade, apenas para reaparecer quando você retorna ao modo Sport. Este é o chamado conceito de campo, que coloca o motorista no centro de um ambiente altamente modular. Máxima liberdade de escolha, entre dirigir na primeira pessoa ou relaxar e deixar-se levar enquanto assiste a um filme na tela enorme de quase 1,5 metro de comprimento. A versatilidade é possibilitada pela queda das limitações ditadas pelo tamanho dos motores térmicos, deixando rédea solta à imaginação dos designers. Os alto-falantes para o sistema de áudio refinado embutido no sistema de infoentretenimento, também projetado para videoconferência, também estão ocultos. O interior mostra uma poluição de luxo ecológico em estilo Art Déco, com estofamento em couro sintético e inserções de madeira de eucalipto – certificadas para o meio ambiente – adornando o interior. READ WhatsApp, um truque para não perder nenhuma mensagem: os usuários se surpreendem

Conceito Audi skysphere: motor e baterias – O trem de força do conceito Audi skysphere foi comissionado com um motor elétrico localizado no eixo traseiro, capaz de fornecer 465 kW (632 HP) e torque de 750 Nm. O roadster pode retrair de 0 a 100 km / h em 4 segundos, enquanto a velocidade máxima não é anunciada. Quanto à autonomia, Audi refere-se a uma bateria com capacidade superior a 80 kWh, para uma distância máxima que pode ultrapassar 500 km, desde que o céu seja utilizado no modo Grand Touring.

10 de agosto – 19:29

© Reprodução reservada

“Pensador incurável. Aficionado por comida. Estudioso sutilmente charmoso do álcool. Defensor da cultura pop.”