Helldivers 2: Mudança no topo da Arrowhead Game Studios, contratando um novo CEO

Estúdios de jogos Arrowheado desenvolvedor do hit Mergulhadores do Inferno 2Ele tem Novo CEO. Seu nome é Shams Jogani e ele substitui Johan Bilstedt, um dos fundadores da empresa. Este último permanecerá nos cargos de diretor criativo e presidente. Por que essa mudança no topo? Bilstedt explicou sozinho Entrevista realizada com GamesIndustry.biz: Um CEO dedicado lhe dará mais tempo para focar no desenvolvimento, pois eliminará tarefas burocráticas.

“Eu estava pensando no futuro da Arrowhead, nos jogos que faríamos e na gestão da organização além dos cento e vinte desenvolvedores que temos atualmente”, disse ele. Billstedt. “Percebi que dirigir uma organização com mais de cem pessoas, independentemente do tamanho, significava ter que escolher entre aprofundar meu amor pelo desenvolvimento de jogos ou seguir o caminho corporativo.”

Depois explicou: “No ano passado, antes do lançamento do Helldivers II, eu estava mais atraído pelo lado empresarial, e não conseguia focar muito no lado criativo. Isso me fez entender que tinha que tomar decisões, seja pelo sucesso. da “empresa para mim”. Então ele foi contatado. Gojani Perguntaram-lhe se ele estava interessado em se tornar CEO da Arrowhead. A resposta foi positiva, como você deve ter entendido. No entanto, Bilstedt não negou que pensou durante muito tempo sobre o que fazer: “Depois de pensar um pouco e de uma profunda ansiedade ao pensar em como as coisas iriam, finalmente cheguei à conclusão de que tinha que seguir o meu coração. é adequado apenas para mim, mas também é adequado para “Para a organização, acho que ter um CEO relutante não é um sucesso”.