Se você também tem esse aplicativo no seu smartphone, tome cuidado: ele irá esgotar sua conta bancária em um segundo

Tenha muito cuidado se você tiver este aplicativo no seu celular, pois ele irá esgotar sua conta em poucos segundos: o perigo é real.

Nos últimos anos, um dos maiores riscos relacionados ao mundo tecnológico em que vivemos são certamente os diversos golpes que podem se espalhar online. Na verdade, muitos usuários são vítimas desses golpes, que muitas vezes têm como alvo nossos dados confidenciais. Mas não só porque nos casos mais graves existe perigo Colocando suas contas bancárias em risco. Uma das ações dos hackers é justamente encontrar uma forma de ganhar dinheiro fácil.

Certamente um dos fenômenos mais difundidos é o phishing. Dessa forma, os cibercriminosos conseguem enganar os usuários simplesmente fingindo ser institutos confiáveis ​​ou marcas de roupas conhecidas.

Agora reside precisamente o último perigo Um aplicativo que provavelmente todos nós instalamos em nossos smartphones. No entanto, este programa corre o risco de esgotar a sua conta bancária em poucos segundos, por isso, para se defender, terá de desinstalá-lo imediatamente.

Cuidado com este aplicativo no seu smartphone: ele irá esgotar sua conta bancária

Um novo perigo ameaça quem possui um smartphone Android. Estamos a falar de uma versão falsa de uma aplicação muito popular que pode fazer com que utilizadores desavisados ​​percam milhares de euros. Este aplicativo falso se apresenta como antivírus da McAfeeMas não é nada disso. O golpe, que surgiu em 2021, continua fazendo vítimas explorando o mesmo engano. Uma vez instalado, o malware tem como alvo suas contas bancárias.

Uma nova versão do golpe, semelhante à de três anos atrás, está circulando atualmente. Mas como esse aplicativo falso da McAfee consegue esvaziar as contas bancárias das vítimas? No entanto, a forma como funciona é realmente complicada. Os usuários recebem uma mensagem convidando-os a ligar para um número. Quem cair na armadilha liga para o número Acabar online com um cibercriminosoque engana o usuário para que instale o aplicativo McAfee “por questões de segurança”.

No entanto, seguindo as instruções, os usuários não instalam o antivírus McAfee. Na verdade, eles instalam malware nos seus dispositivos. Nesse momento, os criminosos podem acessar o home banking do usuário e transferir recursos para suas contas. A gravidade desta fraude exige uma Máxima atenção de usuários Android em todo o mundo. É essencial que você esteja ciente dessas ameaças e tenha cuidado com quaisquer solicitações ou mensagens suspeitas que possam colocar em risco sua segurança financeira e pessoal.