Através do agente do Ministério dos Transportes – Corriere.it

Os planejadores foram poupados em casos extremos, mas nem o presidente dos Caminhos de Ferro espanhóis nem o subsecretário de Transporte e Mobilidade, onde uma distração descuidada lhes custou o emprego: por erro de cálculo, de fato, 31 trens novos e confortáveis que deveria entrar em serviço no próximo ano na rede local de curta e média distância na Cantábria e nas Astúrias, acabou por ser Extra larga para túneis estreitos daquelas montanhas.

Felizmente Alguém verificou as dimensões a tempo Um dos trens projetados para Renfe (da antiga seita Red National de los Ferrocarriles Españoles), e comparou-as com as das galerias oitocentistas dos dois bairros do Norte, para onde se dirigiam. mas O erro causará um atraso de pelo menos dois anos A tão esperada entrega do comboio. Isso causou um alvoroço entre o governo e a oposição.

O acordo foi concluído em junho de 2020 com a construtora espanhola Café, que superou a concorrência da francesa Alstom e da alemã Siemens, garantindo um pedido no valor de 258 milhões de euros. Falta cumprir uma pequena formalidade antes do início dos trabalhos: Avaliação das medições do túnel incluídos no edital de licitação.

Quase um ano depois, em março de 2021, a CAF, com sede no País Basco, percebeu que os dados fornecidos não correspondiam aos dados reais: Trens ultramodernos e aerodinâmicos encomendados pela Renfe Jamais passarão pelos túneis centenários das regiões de Santander e Oviedo.

A empresa puxou o freio de emergência As autoridades avisaram antes mesmo de as linhas de montagem começarem a construir caravanas.

Não se sabe o que aconteceu nos escritórios relevantes nos meses seguintes. A sensacional notícia da censura só vazou este ano, no final de janeiro. As primeiras entradas chegaram no início de fevereiro, seguidas de tentativas de tranqüilização por parte dos Caminhos de Ferro espanhóis emafp“Nunca houve o perigo de os trens serem defeituosos”, disse a Agence France-Presse já entrou em produçãoPorque o fabricante era contratualmente obrigado a proceder primeiro às verificações apropriadas.” READ Documentos secretos de Joe Biden foram encontrados em um antigo escritório particular. ataques de Trump

Portanto, o valor alocado de 258 milhões não deveria ser perdido. Mas não se diz que agora será suficiente para concluir o processo, considerando o aumento vertiginoso do custo das matérias-primas nos últimos anos. Além de Adiamento das entregas dos comboios Até 2026, deixou furiosos os administradores das duas regiões, que querem compensações: “Aguardamos esclarecimentos e soluções sobre a mesa” exige o presidente das Astúrias, Adrian Barbón Rodríguez (PSOE). “Espero que caiam cabeças – espero que o seu homólogo da Cantábria, Miguel Ángel Rivela (RPC, partido regional da Cantábria) – caia. Nunca vi um trabalho tão sujo em quarenta anos.

Suas esperanças se concretizaram na última segunda-feira, quando a ministra dos Transportes, Raquel Sanchez Jimenez, concordou renúncia à direita, Isabelle Pardo de Vera, que na época chefiava o Departamento de Infraestrutura Ferroviária da Adive; EAo Presidente da Renfe, Isaias Tapuas Suarez, À frente da empresa por cinco anos.