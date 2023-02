Biden: “A liberdade está em jogo.” Milhares na Praça de Varsóvia – Europa

Na guerra na Ucrânia, “o que está em jogo não é apenas o sucesso e a sobrevivência da nação ucraniana, mas também a ordem internacional baseada em regras, os princípios de soberania e integridade territorial e os valores fundamentais de independência, democracia e liberdade. ” é um passo Discurso de Joe Biden em Varsóvia Conforme previsto pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.

Milhares lotaram a praça em Varsóvia para ouvir Biden falar no primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. Os comentários de Bruce Springsteen precederam o discurso do presidente dos Estados Unidos. Muitos dos presentes estavam com bandeiras americanas. Repórteres da CNN relataram imediatamente sobre isso. Os discursos de Biden são transmitidos ao vivo em todas as principais emissoras de televisão do país.

A Ucrânia deve vencer e devemos apoiá-la ”, disse o presidente polonês Duda, que antes falava no Castelo de Varsóvia. Atmosfera Biden. “Obrigado ao presidente americano por sua coragem e determinação. Aos Estados Unidos e à OTAN por enviarem assistência militar e outras”, afirmou o líder de Varsóvia. Duda concluiu: “O papel da aliança é defender o mundo livre”.

O discurso de Joe Biden em Varsóvia não foi “projetado para um confronto cara a cara” com Vladimir Putin. disse Sullivan. “Não é uma disputa retórica com ninguém.”, e destacou a mão direita do presidente americano. “É uma afirmação de valores e uma visão de mundo que queremos construir e defender.” “Escolhemos esta data” para o discurso de Joe Biden na Polônia “não porque o presidente Putin iria falar no mesmo dia, mas porque é perto do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia”. “Não acho que Biden seguiu a retórica de Putin.” O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA acrescentou, enfatizando que “não tinha certeza porque não estava acompanhado pelo presidente dos EUA”.

“Para a segurança da Europa, os Estados Unidos precisam da Polônia e da OTAN. Em seu encontro em Varsóvia com o presidente polonês Duda. Ele acrescentou que “o apoio da Polônia à Ucrânia foi extraordinário” e agradeceu a Duda por “receber mais de 1,6 milhão de refugiados ucranianos”. A OTAN está mais forte do que nunca.