Moscou declarou que vê “positivamente” as iniciativas do Vaticano para acabar com a guerra: uma declaração que segue uma maior cautela por parte de Francisco. Mas existem “janelas” concretas?

Cidade do Vaticano – Ele voa Ele deixou claro que via “positivamente” as iniciativas de diálogo de Santa Sé Visando acabar com hostilidade na ucrânia: O letreiro é importante porque foi lançado em um momento de negociação, mas é recursiva em conteúdoque visava mais a ajuda humanitária do que a resolução de conflitos, que foi formulada com muito tempo em mente e não com possibilidades imediatas.

No Vaticano ele foi saudado com a mesma coisa e especulado por “bom”, mas sem ilusões sobre o seu potencial impacto operacional.

Aqui estão as palavras altamente calculadas que o Diretor do Primeiro Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexei Paramonov, confiou à RIA Novosti esta manhã: o status de fim das hostilidades na Ucrânia. Essas alegações foram confirmadas Na prática, mantemos diálogo aberto e confidencial Sobre uma série de questões, principalmente relacionadas à situação humanitária na Ucrânia ».

O esclarecimento de Paramonov foi então explícito que uma atitude positiva é uma estratégia e um marco, e não visa iniciativas imediatas: “Todas as iniciativas da Santa Sé e Papa Francisco que podem levar à paz na Europa são vistos com grande respeito e, claro, podem ser exigidos se forem dadas as condições prévias adequadas.”