Putin quer cortar comida: então ele está se preparando para se vingar dos “países inimigos”

A Rússia deve ser Mais cauteloso com o exportações de alimentos no exterior, “ Especialmente para países hostis “. Presidente russo Vladimir Putin Ele emitiu um alerta velado que poderia antecipar o próximo passo de Moscou: impedir as exportações de alimentos para o Ocidente de uma forma que prejudique o sistema econômico e alimentar dos países ocidentais.

A corrida de Putin

Escusado será dizer que, se Moscovo realmente quisesse implementar o aviso emitido pelo chefe do Kremlin, certamente não seriam os Estados Unidos, mas sim os membrosUnião Européia. Nesse cenário, eles enfrentariam não apenas uma hipotética escassez de certos alimentos, mas também possíveis migrações em massa de norte-africanos já afetados pelo efeito dominó do conflito ucraniano.

“ No contexto da escassez global de alimentos, devemos ser este ano discreto com suprimentos estrangeiros e monitoramento de perto de tais exportações para países que são claramente hostis a nós A agência citou Putin dizendo. imposto. Moscou em poucas palavras, de acordo com o presidente russo. irá monitorar “Exporta alimentos com cuidado para os países” Conflitos ‘, sugerindo que poderia limitá-los se não forem totalmente redefinidos.

ataque no oeste

Então Putin se moveu para apontar o dedo paraOeste, culpado de despejar seus erros e erros na Federação Russa. “ O Ocidente está tentando despejar seus erros econômicos na Rússia para resolver problemas às suas custas Putin disse: “Para Moscou.

Depois disso, o presidente russo, falando em uma reunião com representantes do setor agroalimentar nacional, passou a abordar a questão energética. “ lá estado de energia O mundo está piorando devido a ações de petróleo e não mercado, incluindo pressões administrativas sobre nossa empresa Gazprom, tomadas em alguns países europeus ‘, ele anunciou.

Sobre a possível nacionalização de ativos russos localizados no exterior, Putin explicou que “ espada de dois gumes ‘, evocar possíveis vingança Na sequência da decisão da Alemanha de apreender temporariamente a sucursal alemã da Gazprom.

escalada de tensão

Dado que, além dos alertas sobre alimentos e energia de Putin, há uma guerra em andamento na Ucrânia, tensões Eles atingiram seu pico entre a Rússia e o Ocidente. Com efeito, nas últimas horas, a Europa e os Estados Unidos apontaram o dedo a Moscovo, culpado de se sujar com Massacre da Boca. A réplica de Moscou está seca. A Rússia explica sistematicamente sua posição sobre a situação em Bucha, mas o Ocidente coletivo “ Ele fecha os olhos e ouvidos com cortinas “Ele não está disposto a ouvir”, disse um porta-voz do Kremlin a repórteres Dmitri Peskov.

Segundo o porta-voz, a totalidade dos acontecimentos e uma enorme quantidade de informações, factos e outros critérios provarão claramente que a situação na Bucha Falsodestinado a desacreditar o exército russo.