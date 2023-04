Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje. Prigozhin, Bakhmut levou. Kyiv nega isso

Ataque em São Petersburgo: um vídeo do interrogatório de Trepova foi divulgado

As autoridades russas divulgaram um vídeo no qual Daria Trepova afirma ser a proprietária Entregue uma estátua explosiva Para o blogueiro militar Vladlen Tatarsky, morto ontem em São Petersburgo. E no vídeo do interrogatório conduzido pelas forças de segurança russas, postado no site do Ministério do Interior em Moscou, a mulher diz que “trouxe uma pequena estatueta que explodiu ali”. Quando questionada por que ela foi presa, Trepova respondeu: “Eu diria, estando onde Vladlen Tatarsky foi assassinado. Trouxe aquela estatueta para lá e ela explodiu.”