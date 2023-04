Corriere.it notificará cortes de funcionários por e-mail

“Durante a semana de 3 de abril – diz o e-mail do McDonald’s enviado aos funcionários e relatado pelo The Wall Street Journal – estaremos informando as principais decisões sobre os níveis de funcionários da empresa.” O grupo também é internacional 150.000 trabalhadores, 70% dos quais trabalham fora dos Estados Unidos. Kempzynski disse que quer reavaliar a força de trabalho para economizar dinheiro: “Alguns funcionários serão transferidos, enquanto outros serão demitidos”.

desmobilização

A desaceleração da economia tem preocupado muitas empresas gigantes, e as demissões no setor de tecnologia iniciadas no ano passado também se enquadram nesse contexto. A Amazon, por exemplo, cortou 9.000 empregos em todo o mundo, enquanto o Twitter cortou 2.000 funcionários. no que diz respeito aos As vendas do McDonald’s não caíram a níveis alarmantes nos últimos meses Mas ainda houve uma desaceleração nos gastos, principalmente devido ao fato de que os consumidores continuaram a escolher restaurantes de redes de fast-food, mas optaram por ofertas mais baratas.