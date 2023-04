Vitaly Mirinov morreu na guerra da Ucrânia: ele foi o campeão mundial de boxe

Ele passou pela vida no circuito, nas cores amarela e azul do seu país, e morreu nas trincheiras para o defender. Quatro vezes campeão mundial Kickboxingucraniano Vitaly MirinovEle morreu na noite entre 31 de março e 1º de abril, devido aos ferimentos sofridos nas frentes de guerra. Foi para dar a notícia Ruslan Martsinkiv, prefeito de Ivano-Frankivsk, sua cidade natal. “Uma perda irreparável para a comunidade”, recorda nas redes sociais. Vitaly Mirinov foi para a guerra O primeiro dia da invasão. Durante uma das lutas, ele foi baleado na perna. Ele se recuperou e voltou para a frente, defendendo a Ucrânia até o último suspiro. “Ele deixa a esposa e a filha de dois anos”, escreveu ele no Facebook.

Após a invasão russa, muitos atletas e mulheres ucranianos alistar-se voluntariamente para defender seu país. Desde então, a guerra causou mortes 262 atletas e destruir 363 instalações desportivasDe acordo com o Ministro dos Esportes, Vadim HatsitExige que os atletas russos não sejam autorizados a participar dos Jogos Olímpicos ou de outras competições esportivas. Ele disse: “Todos eles apóiam esta guerra e participam de eventos organizados para apoiá-la.” Só este ano o patinador artístico matou Dmytro Charbarfoi morto nos combates perto de Bakhmut, e Volodymyr Androschuk, o campeão do decatlo de 22 anos e futuro candidato olímpico. Em março do ano passado, uma ginasta de 11 anos perdeu a vida, Katerina DyachenkoEla foi enterrada no desabamento de sua casa em Mariupol após um bombardeio russo.