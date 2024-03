União Europeia, corredor marítimo de Gaza com os Estados Unidos da América e os Emirados Árabes Unidos em curso – Médio Oriente

A iniciativa do corredor marítimo para levar ajuda humanitária internacional a Gaza (nome de código: Amalthea) está a começar a tomar forma. Chipre foi proposto pela primeira vez durante o Conselho Europeu no final de Outubro passado e foi discutido secretamente durante meses, à luz de claras dificuldades operacionais (não há porto em Gaza). No entanto, dirigindo-se aos americanos no seu discurso sobre o Estado da União, Joe Biden disse que instruiu as forças armadas a construir uma doca flutuante para permitir a entrega de ajuda. De repente, coisas aconteceram.

Em Chipre, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciou o nascimento iminente do corredor, na madrugada do próximo domingo. Mas os detalhes ainda são vagos. Sim, porque o desembarque em Gaza ainda é inexistente e parece que a Marinha dos EUA levará “pelo menos um mês” para instalar a infra-estrutura. Então? Nós não sabemos. Von der Leyen, do Observatório Europeu em Larnaca, juntamente com o presidente cipriota Nikos Christodoulides, anunciaram que um projeto piloto começaria “imediatamente” em cooperação com a organização não governamental americana “World Central Kitchen”, enquanto no domingo a vez de viria o corredor marítimo, coordenado por Nicósia.

Um porta-voz do Executivo Blue Star comentou: “Tanto quanto sabemos, a ajuda irá diretamente para Gaza”, mas não foi capaz de fornecer mais detalhes. Além disso, a União Europeia não é a única que apoia os Estados Unidos e Chipre nesta missão. Os Emirados Árabes Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Grécia, Holanda e Itália também aderiram a uma declaração conjunta, como esperava o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani. “A situação humanitária em Gaza é terrível, com famílias e crianças palestinas inocentes procurando desesperadamente por necessidades básicas”, afirmou o comunicado.

“A liderança de Chipre tem sido fundamental para permitir este esforço conjunto para iniciar um corredor marítimo. Juntos, os nossos países pretendem desenvolver este modelo para fornecer ajuda mais crítica por via marítima, trabalhando em coordenação com o Coordenador Sénior das Nações Unidas para a Ajuda Humanitária e Reconstrução Em Gaza Sigrid Kaag: Esforços Os EAU estão a reunir apoio para a iniciativa que levará ao envio inicial de alimentos por via marítima para os residentes de Gaza.

Christodoulides disse que o corredor marítimo visa “aumentar a entrega” de ajuda, e complementar outras rotas e lançamentos aéreos, que a própria União Europeia considera a “última opção” para aliviar o sofrimento dos palestinianos. Que este método não é prático ou sustentável ao longo do tempo é demonstrado pelo trágico incidente de hoje, no qual pelo menos cinco pessoas perderam a vida em Gaza devido à falha na abertura dos pára-quedas. Por seu lado, Israel saudou a abertura do corredor marítimo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lior Hayat, disse em suas declarações ao Channel

Hamas: Não haverá concessões em relação à trégua



O braço militar do Hamas disse que não haveria qualquer compromisso relativamente à exigência do movimento de que Israel se retirasse de Gaza para garantir a libertação dos reféns que raptou no ataque de 7 de Outubro. Abu Ubaida, porta-voz das Brigadas Izz al-Din al-Qassam, disse: “A nossa principal prioridade para chegar a um acordo sobre a troca de prisioneiros é o compromisso total de parar a agressão e a retirada do inimigo, e a este respeito não há compromisso. .” Em comunicado televisivo.

Profissionais da mídia: 5 mártires em Gaza devido a falha na ajuda



O envio de ajuda humanitária defeituosa para Gaza levou hoje à morte de cinco palestinos, segundo fontes locais relatadas pela mídia israelense. O pára-quedas aparentemente não abriu e o enorme pacote caiu no chão entre uma pequena multidão que esperava a oeste da Cidade de Gaza.

O canal de televisão público israelense Kan republicou as fotos tiradas por Al-Arabi após o incidente. Ainda não se sabe quem pertence ao avião de onde foram retirados esses pacotes. Um porta-voz militar jordano, citado pela Al-Arabi TV, disse que nove operações de ajuda foram realizadas hoje em Gaza, “com a participação do Egipto, dos Estados Unidos, dos Países Baixos e da Bélgica”.

Nações Unidas, a ajuda fornecida a Gaza por via aérea não substitui a ajuda terrestre



A entrega de ajuda humanitária a Gaza por via aérea ou marítima “não pode substituir” a entrega por terra. Isto foi afirmado por Sigrid Kaag, coordenadora de ajuda da ONU para os territórios palestinos, após uma reunião fechada do Conselho de Segurança. Ele sublinhou que a sua mensagem ao Centro para o Desenvolvimento Social foi que a comunidade internacional deve “inundar o mercado de Gaza com bens humanitários” e “reactivar o sector privado” para que mais bens comerciais possam ser trazidos para satisfazer as necessidades civis.

Ele disse: “Desviar as rotas de abastecimento terrestre continua a ser a solução ideal. É mais fácil, rápido e barato, especialmente se sabemos que temos de apoiar a ajuda humanitária aos residentes da Faixa de Gaza durante um longo período de tempo”.

Hamas: Pelo menos 9.000 mulheres foram mortas em Gaza desde 7 de outubro



Pelo menos 9 mil mulheres foram mortas em Gaza desde 7 de outubro. Isto foi afirmado pelo Ministério da Saúde na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas, segundo a CNN. De acordo com o Ministério Palestiniano, cerca de 60 mil mulheres grávidas na Faixa de Gaza sofrem de “desnutrição, desidratação e falta de cuidados de saúde adequados”, e cerca de 5 mil mulheres grávidas dão à luz todos os meses em “condições duras, inseguras e insalubres”.

A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos, Ornoa, também publicou uma declaração no site X na qual afirma que uma média de 63 mulheres são mortas na Faixa todos os dias. “No Dia Internacional da Mulher, as mulheres de Gaza continuam a suportar as consequências desta guerra brutal”, dizia a carta.

