Aposentadoria antecipada aos 65 anos Todas essas categorias terão acesso: aqui está qual

Você sabia que pode se aposentar antecipadamente aos 65 anos? Vamos descobrir como fazer isso e em quais categorias eles poderão ingressar para se aposentar mais cedo.

Há uma excelente notícia para quem deseja se aposentar aos 65 anos e pode fazê-lo saindo mais cedo do mundo do trabalho. Como você pode aproveitar esse novo recurso? Aqui qualquer são as categorias que eles possam acessar Aposentadoria antecipada aos 65 anos!

Reforma antecipada aos 65 anos com recálculo da contribuição

A lei prevê geralmente a reforma aos 67 anos na velhice, mas também prevê a reforma antecipada para os homens que o tenham feito. Pagamento de 42 anos e 10 meses de assinatura. Para as mulheres, a lei prevê pagamentos mais baixos durante um ano, mas este grupo também beneficia de medidas que permitem esta reforma antecipada.

Para isso, procedemos ao recálculo da contribuição, que é o procedimento previsto na chamada escolha da mulher. Conforme consta do próprio procedimento, o trabalhador que reúna os requisitos exigidos pode optar pela reforma antecipada. Mas, neste caso, o cálculo da contribuição da medida não prevê outras alternativas porque é a única permitida.

Há também A reforma antecipada com 20 anos de contribuições e 64 anos de idade é uma contribuição Afirma que no recálculo não há outros tipos de contribuições pagas além das contribuições. Alternativamente, aqueles cujas contribuições podem ser mistas Os pagamentos foram feitos antes de 1º de janeiro de 1996a data da sua entrada em vigor exclusivamente sistema de contribuição.

Conta separada de gestão e contribuição

Mesmo para quem tem gestão separada, enquadra-se no sistema societário. Neste caso, é o trabalhador quem deve escolher o fundo de segurança social de que depende. é bom Descubra contando no departamento separado do INPS É possível se aposentar antecipadamente aos 65 anos.

Poucas pessoas conhecem esta regra e embora recalcular a contribuição possa parecer punitivo na realidade Existem muitas vantagensCaso contrário, os trabalhadores não optariam por este tipo de recálculo. Adicionalmente, importa referir que a gestão separada do INPS tem os mesmos requisitos da Opção Contributiva e é integralmente aderente à Reforma Antecipada na Modalidade Contributiva 64 com Pagamento Contributivo 20.

Esta opção, assim como para quem está Inscrito no departamento separado do INPSTambém tem como alvo os trabalhadores Com 15 anos de assinaturas e 5 delas pagas No sistema contributivo, as contribuições feitas antes de 1996 também devem ser menores de 18 anos.

Assim, o artigo 3.º da Resolução Ministerial n.º 282, de 1996, abriu caminho ao recurso ao recálculo das contribuições e à reforma antecipada aos 65 anos.

O subsídio mensal não deve ser inferior a 1.409,16 euros

Portanto, como mencionado anteriormente, aqueles que desejam se aposentar antecipadamente aos 65 anos e atender aos requisitos acima podem fazê-lo facilmente. Na verdade, você deveria saber disso Pode acontecer que a contagem no departamento separado seja harmoniosa Com benefícios de aposentadoria antecipada.

No entanto, há um detalhe importante a ter em conta que se refere ao valor do cheque que será descontado. Para implementar a escala de pensões de participação antecipada, é necessário que o montante da pensão A pensão não é inferior a 2,8 vezes A quantidade de tratamento social.

Dado que o valor do subsídio social mensal é atualmente igual a 503,27 euros, para liquidar a pensão com reforma antecipada o subsídio deverá ascender a O valor é de 1409,16 euros por mês. Então, como vimos, há potencial para isso Aposentadoria antecipada aos 65 anos.

Assim, quem quiser e tiver os requisitos exigidos pode usufruir da opção de recalcular as contribuições e optar por elas mesmo que esteja inscrito no departamento próprio do INPS. Para maiores esclarecimentos deverá ser procurado um patrocinador autorizado da CAF que poderá prestar maiores esclarecimentos sobre o procedimento e preparação do pedido de aposentadoria aos 65 anos.