Meghan Markle Harry, filha Lillibet Diana nasceu- Corriere.it

Nata Al Santa Barbara Home Hospital, na Califórnia, Lillipet “Lily” Diana Mountbatten-WindsorE a Segunda criança Meghan Markle e Harry pesam 7 libras 11 onças, cerca de um quilo e meio. O nome é uma homenagem à Rainha Elizabeth, que foi apelidada na família Lilibeth, e à Princesa Diana, mãe de Harry. recém-nascidoOitava na linha de sucessão no trono.

Anúncio sem fotos O anúncio veio por meio de um comunicado oficial especificando que a menina nasceu na última sexta-feira às 11h40 e não estava acompanhada de nenhuma foto. O casal se casou no Castelo de Windsor em maio de 2018, e primeiro filho tiro com arco Ele nasceu um ano depois. Harry anunciou recentemente como a morte de sua mãe deixou um vazio intransponível, enquanto Meghan expressou repetidamente sua simpatia e gratidão para com a Rainha Elizabeth.





Mensagem de Meghan e Harry 4 de junho Abençoamos a chegada de nossa filhaLily, lendo a carta que o Príncipe Harry e Meghan Markle escreveram no site Archwell, Eu acreditei neles. Além de nossa imaginação e continuamos gratos pelo amor e orações que sentimos do mundo, obrigado por sua gentileza e apoio contínuo durante este momento muito especial para nossa família.

Doações O assessor de imprensa de Meghan Markle confirmou que o duque e a duquesa de Sussex agradecem seus votos calorosos e orações e por desfrutar deste momento especial em família. Quem quiser dar presentes está convidado Apoiando instituições de caridade Girls Inc. e Harvest Home, Camfed e Myna Mahila Foundation, que trata dos direitos das mulheres e meninas.

Harry e Meghan, visões

Vida de Sussex na Califórnia No início de 2020, Meghan e Harry anunciaram que partiriam deveres reais Eles se mudarão para a América do Norte, citando o que eles acreditam ser as intrusões intoleráveis ​​e as atitudes racistas da mídia britânica. Eles vivem em Montecito, área nobre perto de Santa Bárbara, Califórnia. O nascimento vem a seguirA explosiva entrevista de Harry e Meghan na TV com Oprah Winfrey em março. O casal descreveu discussões dolorosas sobre a cor da pele de seu primeiro filho, a perda da proteção real e o intenso estresse que levou Meghan a pensar em suicídio. Palácio de Buckingham Ele disse que as alegações de racismo do casal eram “perturbadoras”: a família real disse que preferia lidar com o assunto em particular. Doença mental Winfrey e Harry colaboraram recentemente na série Apple TV + saúde mental “The Me You Can’t See”. READ Vírus corona no mundo, a América tem quase 200 milhões de vacinas. Registre ferimentos na Índia

endereço real No ano passado, Megan revelou que ela tinha aborto espontâneo Em julho de 2020, ele contou a experiência traumática pessoalmente na esperança de ajudar outras pessoas. Meses antes do aborto, Harry disse que a família real parou de apoiá-lo financeiramente no início de 2020, após anunciar planos de se afastar de seus papéis. Mas ele conseguiu garantir a segurança de sua família graças ao dinheiro que sua mãe pagou lá princesa DianaPartida: O nome da menina também pode significar gratidão para com sua mãe e legado generoso. NoUma entrevista com WinfreyMeghan disse estar preocupada com o fato de seu filho não ter um título real, porque isso significaria que ele não teria segurança. Mais do que o título de “Príncipe” em si, ela estava mais preocupada com a segurança e proteção de seu filho.