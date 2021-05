Imunologista Silvestri fala sobre o que eles fizeram lá – Libero Quotidiano

Não é mais tabu falar sobre a hipótese de que o coronavírus “escapou” involuntariamente deWuhan Institute of Virology. Até poucos meses atrás, essa teoria era descrita como uma teoria da conspiração e um teórico da conspiração, mas recentemente as coisas mudaram, graças às inúmeras pistas coletadas e reclamações também vindas do alto dos Estados Unidos. Convidado Lucia Annunziata uma mais meia hora – Transmissão na tarde de domingo na Rai3 – Imunologista Guido Silvestri Investigue.

Também encontramos sequências estranhas no vírus que são difíceis de explicar por recombinação natural. nós Nós sabemos de certas fontes – anunciado – O Wuhan Institute of Virology tem trabalhado durante anos no tratamento in vitro de variantes virais que têm uma capacidade aumentada de infectar células humanas.O imunologista obviamente preferiu lidar com o assunto com os pés de chumbo, mas está claro que algo realmente aconteceu no laboratório de Wuhan.

“Isso não quer dizer que o vírus tenha começado daí, mas a explicação não é inteiramente estranha”, acrescentou Silvestri, que a seguir destacou outro aspecto importante: “Devemos ter em mente que o surgimento da epidemia ocorreu em Mercado wuhan, dois ou três quilômetros do site do Instituto de Virologia. É importante tentar obter o máximo de dados possível de forma transparente – disse ele – e independente de qualquer interferência política para entender o que realmente aconteceu ”.