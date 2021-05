Acordo de Israel e Bennett Lapid: Nasceu o CEO do Anti-Netanyahu. Bibi deixa o governo após 12 anos: “É a farsa do século”

Benjamin Netanyahu Ele não liderará o governo israelense em mais de 12 anos após seu primeiro cargo como primeiro-ministro. Uma conclusão inevitável após o balanço das últimas eleições, líder Yamina, Naftali Bennett, anunciou que formaria um “A Governo de Unidade Nacional Com lapid para sair Israel Do abismo. ”Netanyahu reagiu duramente quando atacou seu ex-ministro da Defesa:“ Bennett está enganando você, este É o truque do século“

O líder do partido conservador e nacionalista decidiu pôr fim ao longo governo político da República Árabe do Egito Likud que marcou a última década da história de Israel ao escolher abraçar o projeto a. Governo anti-Netanyahu Era formada por movimentos completamente diferentes uns dos outros, unidos pelo desejo de se separar da administração do primeiro-ministro cessante. “Com o Lapid, existem diferenças – Mas eles estão prontos para encontrar a unidade, enfatizou Bennett. Lapid amadureceu muito. “

No entanto, o primeiro-ministro cessante não está presente e tenta evidenciar as contradições no comportamento do ex-aliado: “Ele disse na campanha eleitoral que não apoiaria Lapid, que é um homem de direita ligado aos seus valores. . Naftali, seus valores são levesEle então acusou Bennett de ter dado “muitas voltas”: “A única coisa que importa para ele é ser primeiro-ministro. ele é escândalo Que com 6 cadeiras você pode ser primeiro-ministro. Os israelenses que me escolheram com 2,5 milhões de votos me queriam como primeiro-ministro ”.

Líder direito Ele reiterou várias vezes que quer evitar que o país “caia em uma quinta eleição consecutiva em pouco mais de dois anos”, perspectiva que chamou de pior. Mas chegar a um acordo não foi tão simples: o primeiro confronto ocorreu com o próprio Netanyahu, vencedor das últimas eleições com o partido Likud. A conversa terminou em nada. O mesmo destino se abateu sobre o primeiro confronto com Lapid, em meio à violência Leste de Jerusalém Entre a polícia israelense e a população palestina, e a troca de ataques entre eles Gaza e aqui Estado judeu, pode se opor a querer ser incluído na equipe do governo também Festas árabes. Quando tudo parecia estar caminhando para a quinta votação em dois anos, no entanto, chegou o aperto de mão entre Bennett e Lapid: agora eles têm até quarta-feira para apresentar e anunciar os detalhes do acordo do governo, principalmente sobre o papel que terão de cobrir. Países árabes e quem será o próximo primeiro-ministro. Uma posição que pode ser alternada, como no anterior acordo Netanyahu-Gantz, em que metade do mandato é confiada a Bennett e a outra metade a Lapid.