Covid, uma nova espécie no Vietnã: o que sabemos até agora

Do Vietnã, o alarme veio para a nova variante Covid, que combina as características do hindi e do inglês. A informação foi afirmada pelo ministro da Saúde vietnamita, Nguyen Thanh Luong, explicando que a nova alternativa, “uma mistura entre indianos e britânicos”, tem como principal característica a rápida propagação pelo ar e ser mais transmissível em relação a ele. aos seus predecessores. “Mais especificamente, esta é a variante indiana com mutações que originalmente pertencem à variante britânica”, disse o ministro vietnamita. O país do sudeste asiático registrou até agora 6.396 casos de coronavírus e 47 mortes por complicações. A nova variante será a original da rápida disseminação do Covid-19 desde o final de abril, quando 3.600 pessoas foram infectadas em 31 das 63 cidades.





“O destino é ter que lidar com as variáveis” do coronavírus pandêmico, disse Fabrizio Brigliasco, virologista da Universidade Estadual de Milão, a Adnkronos Salute. Essa variável ‘mix’ lança algumas sombras até em relação ao que vemos na Inglaterra, que é a taxa de aumento da curva. ”Por enquanto, porém, não há preocupações:“ É importante no momento identificar essa alternativa , para ganhar capacidade. ”De acordo com Alam Viruses, o facto de o patógeno responsável pela Covid-19 continuar a apresentar-se em formas sempre novas, deve apenas nos dizer uma coisa: vamos continuar por esta estrada que esperamos vai rumo a uma nova normal. ”Na vacinação do acelerador, mas controle Na velocidade de reabertura. Progresso e gradual “, repetiu Pregliasco.

“Sempre haverá diferenças. E quanto mais as procuramos, mais as encontramos.” E a nova fórmula para o Vietnã que aparece como uma mistura de indiano e britânico “não é a primeira e não será a última. Devemos continuar o que estamos fazendo. Temos vacinas que funcionam bem com variantes e devemos ser vigilante. Estes são mutantes que vêm de fora, mas não há nada de diferente em nós. Também é hora de parar que toda vez que você encontrar uma variante de uma parte escondida do mundo torna-se a primeira notícia. Parece Matteo Bassetti, diretor do infeccioso clínica de doenças no Hospital San Martino em Gênova e membro da unidade de crise Covid-19 na Ligúria “, rede conectada. lobo lobo Mas aí as pessoas acabam não ouvindo. ”

Adnkronos Salute disse: “É certo estar vigilante – mas esses tópicos precisam voltar a ser científicos e tratados por especialistas. É hora de parar a retórica de pub, como se estivéssemos falando de times de futebol e variantes de jogadores vindos de no exterior. É hora de parar de aterrorizar as variáveis. Também porque sempre que fizemos isso estávamos errados. Também nesta nova variante, estou evitando fazer isso. ”

Em vez disso, é preciso ter “bom senso, mesmo nas regras dadas, e tenho visto poucos deles até agora. Os cientistas descem da Lua e vêm para a Terra. O especialista em doenças infecciosas notou – o perigo é que ninguém os respeita regras. Em vez disso, devemos definir receitas que possam ser respeitadas e seguidas. Devemos redefinir tudo e recomeçar com um sistema simples de regras, ou corremos o risco de nos enredarmos em nós mesmos e nos tornarmos o país que sairá da epidemia mais tarde. Então, vamos sair da lógica dos decretos, obrigações e proibições e buscar educar as pessoas. Precisamos entender que esta é uma nova etapa. ”