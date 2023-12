Digo ao mensageiro – Navalny, o herói cativo que não aquece o mundo

queridos leitores,

Alexei Anatolyevich Navalny é um herói. Escrevo isto há muitos anos e sempre recebo uma torrente de e-mails – e não me refiro ao seu, gentil Sr. Cantalupe – informando-me que um criminoso assassino está atacando a unidade da Pátria Russa. Na verdade, Navalny é um nacionalista russo. Não é um esquerdista. Um patriota, ao contrário do criminoso de guerra Putin, quer o bem do seu país e, para isso, coloca os seus bens, os seus entes queridos e a sua vida em risco. Navalny passou mais de um ano em prisão domiciliar. Ele foi envenenado, entrou em coma e correu perigo de morte. A Alemanha o acolheu. Mas Navalny não queria viver no exílio; Sem falar que se tornou um peão no conflito entre Putin e Angela Merkel. Navalny queria lutar e morrer em casa, se necessário. Assim regressou a Moscovo, onde sabia que algemas e uma masmorra o esperariam sabe-se lá quanto tempo, mostrando uma coragem física de outros tempos, digna de um campeão do Risorgimento. Mas Garibaldi foi o homem mais famoso do mundo de sua época. Infelizmente não podemos dizer o mesmo de Navalny. A sua detenção, a perseguição dos seus colaboradores – todos no exílio ou na prisão – e a repressão brutal dos manifestantes que saíram às ruas em sua defesa não suscitaram na opinião pública mundial os sentimentos que mereciam. Claro, Navalny é um herói, não um santo. Muitas de suas ideias são questionáveis, como demonstra a entrevista que concedeu a Paolo Valentino no jornal Corriere há sete anos. Enzo Bettezza viu em seus olhos o lampejo de loucura que, segundo ele, brilhou nos olhos dos Russos Brancos. Mas Navalny não está isolado. A última vez que concorreu às eleições, quando concorreu à prefeitura de Moscou em 2013, obteve 27%. Os fatos confirmaram suas denúncias sobre a corrupção do sistema. As ditaduras geralmente caem quando perdem guerras. Derrotar a Rússia é muito difícil, como a Ucrânia pode atestar. Mas também não podemos render-nos a Putin.