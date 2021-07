Kamala Harris, todos os problemas de um vice-presidente “traído” por sua equipe- Corriere.it

umaO resgate da Casa Branca agora começou: enquanto Ron Klein, chefe de gabinete de Joe Biden, prestava homenagem, Kamala Harris E sua equipe, até mesmo o ex-presidente assumindo o campo, Bill Clinton, que pinta uma imagem excepcionalmente positiva de Tina Flournoy, a mulher que se tornou o braço direito do vice-presidente dos Estados Unidos após uma longa carreira política no Partido Democrata que começou na década de 1990 na Casa Branca de Clinton, onde foi chefe de gabinete. Mãe O caso que abala o escritório destrancado de HarrisApós a rebelião anônima de vários membros da equipe de colaboradores entrevistados pelo site الموقع Politico.comFale sobre um ambiente de trabalho conflitante e desorganizado e um clima irrespirável.

Muitas pessoas notam que as coisas não precisam correr bem se, após alguns meses da tomada de posse da nova administração, Harris já foi abandonado por dois de seus assessores mais próximosEnquanto o Diretor de Atividades Digitais também se demitiu. E alguém lembra que não é a primeira vez que Kamala parece ineficaz no nível organizacional: há dois anos também Sua equipe de campanha presidencial está entrando em colapso antes mesmo de as primárias começarem Entre controvérsias, acusações de abusos e um esgotamento inesperadamente rápido dos fundos eleitorais, talvez de forma grave. No ano passado, Biden o retirou, colocando-o em sua chapa presidencial.