Ucrânia, soldados desfilam na esteira: invadir a decisão do Ministério da Defesa

Sapatos de salto alto e top camuflagem. Stormy é a decisão da Ucrânia de desfilar soldados no desfile militar do Dia da Independência, de salto em vez de botas militares. Fotos do exercício oficial, à luz da parada militar de 24 de agosto, que marca o trigésimo aniversário da independência do país após o colapso da União Soviética, que foram publicadas pelo Ministério da Defesa nas redes sociais, rapidamente se espalharam nas redes sociais . , está indignado não só na Ucrânia, mas também no exterior. Vice-presidente da Câmara dos Representantes, Olena Kondratyuk Ele exigiu uma investigação sobre o caso e um pedido público de desculpas das autoridades pela “humilhação” das mulheres que “defendem a independência da Ucrânia com armas nas mãos”.

O Um protesto também atingiu a sala Alguns deputados trouxeram salto alto e desfilaram entre as poltronas e sarcasticamente convidaram o ministro da Defesa, André Taran, para ir ao desfile com um par de sapatos de salto alto. Kondratyuk lembrou o papel das mulheres na defesa do país: 13,5 mil soldados lutaram na guerra contra os separatistas pró-russos que incomodaram Donbass por mais de sete anos. Alguns até pensaram que o tiro era uma piada. Como a deputada da oposição Irina Gerashenko, que estava convencida de que se tratava de uma imagem satírica. “É difícil imaginar uma ideia mais estúpida e prejudicial”, disse Ina Sofson, do partido Julos, observando que os soldados ucranianos arriscam suas vidas assim como seus colegas homens e “não merecem ser ridicularizados”. O movimento dos Veteranos também criticou duramente a decisão do ministério, conforme relatado pelo Kiev Post: “As meninas que servem no exército usam o mesmo uniforme que os meninos. Por que têm que suportar longos exercícios de salto?”.

Por sua vez, os soldados tiveram que andar nos calcanhares, não parecendo entusiasmados com a ideia. “É um pouco mais difícil do que as botas do exército”, disse o estagiário, “mas estamos tentando.” Ivana MedvedDe acordo com o site de informações do Departamento de Defesa ArmiaInform.

A crítica pode já ter movido algo. De acordo com o Kiev Post, a MP do Partido da Maioria, Marina Bardina, disse que falou com o Ministro Taran, que supostamente lhe assegurou que “haverá sapatos diferentes durante o desfile” em 24 de agosto. Mas no momento não há uma decisão oficial.

Enquanto isso, o mesmo ministério respondeu às críticas e em sua defesa publicou algumas fotos de outros exércitos mal definidos, em uniformes de desfile de salto alto, semelhantes aos que acabaram no meio de uma tempestade.