«A primeira noite na masmorra foi terrível, e só um livro me salvou. monetário? Doe » – Corriere.it

para José Guastella

Secretário da CSI (preso) e escândalo de suborno: “É difícil suspeitar de uma ONG como a Fight Impunity”

Do nosso correspondente

BRUXELAS – Duas semanas não foram suficientes Luca Visentini Para superar completamente o choque de 48 horas de prisão por corrupção Catargate Aprovado, dizem os juízes, pela ONG Combate à Impunidade Antonio Panziri. Encontramos a secretária do Ituc no bar do centro.

Como você se sentiu quando a polícia entrou em sua casa?



“Dúvida e confusão. Eu sabia que não tinha feito nada de errado e não entendia o que estava acontecendo comigo e por quê.”

Ele deve ter ficado sabendo disso pelo mandado de prisão.

“Eles me fizeram ler muito rápido. Nesse caso, foi muito difícil entender tudo, até porque estava em francês e eu não falo esse idioma. Percebi que havia uma referência a uma rede internacional de corrupção.”

Primeira noite na masmorra?

“Terrível porque eu sabia que era inocente. Felizmente, eles me deixaram manter um livro comigo. Serviu como uma distração.”

Ele foi preso na sexta-feira, 9, e o interrogatório do juiz no sábado foi adiado para o dia seguinte. O que ela pensou quando a levaram de volta para sua cela?

Fiquei angustiado e frustrado por não conseguir explicar minha inocência. A noite foi ruim. Eu estava com muita dor de cabeça e eles não me deixaram tomar o remédio. Eu estava constantemente pensando em minha família e em meus colegas sindicalistas.

Hoje, o interrogatório.

“Durou cerca de uma hora. As perguntas foram sobre a acusação de pertencer a uma associação criminosa, depois houve corrupção e lavagem de dinheiro. Eu contestei todas elas e dei ao juiz todas as informações e explicações que me pediu. Eu imediatamente disse que só participava de atividades culturais públicas e gratuitas sobre direitos humanos”. READ Quais são os sintomas e qual a probabilidade de você contrair a doença?

Eles a acusam de receber dois envelopes de Panziri no valor de € 50.000. Por que você os deu a ele?

“Foi uma doação da Associação Anti-Impunidade que, como costuma acontecer, foi usada em parte para pagar meus custos de campanha para o Congresso Sindical Mundial, em parte para apoiar a participação de sindicatos com recursos econômicos limitados na conferência .”

Não parece estranho que eu não suspeite que ele lhe deu algum dinheiro?

“Pareceu-me estranho, mas não tive dúvidas sobre uma ONG que parecia ter uma reputação invertida. Lembro-me de ter perguntado ao Panziri porque é que ele me deu o dinheiro, e a sua explicação foi que a associação angariava fundos de doadores que trabalham em países com regimes autoritários e por isso não podem usar os canais bancários porque senão serão identificados”.

Mais tarde, fui para o Catar com ele no início de novembro. para fazer o que?

“Fui convidado pela Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas e pelo governo que, como sempre acontece em visitas institucionais desse tipo, custeou a viagem. Ao final da visita, fui entrevistado por uma agência de notícias internacional que explicou que apesar de algumas reformas importantes, a situação dos direitos humanos e trabalhistas no Catar ainda está longe de ser satisfatória, sendo necessário manter pressão sobre o governo. E a negócios, mesmo depois da Copa do Mundo. situação muito constrangedora.

As investigações continuam, com a acusação de que ainda acredita que mais de 50.000 euros foram para ela.

“Não é desse jeito.”

Você conhece Giorgi, Kylie e Andrea Cozzolino, que está associado a Panzeri?

“Nenhum deles.”

Como você se sentiu quando eles o libertaram?

“Descontraída e feliz.” READ "Outra arma contra o omicron"

Panziri e Georgi parecem tê-la justificado.

“Estou feliz que a verdade está surgindo.”

Recebeu solidariedade?

«De todo o mundo, de muitos colegas e amigos».

E do sindicato?

“Estou em espera para permitir que o Ituc explique todas as implicações e impactos deste assunto. É um caminho que estou trilhando e espero poder retomar meu trabalho quando tudo estiver esclarecido. Dediquei toda a minha vida ao sindicato, e defender os trabalhadores é a minha missão.”