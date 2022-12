Tiroteio no centro de Paris, três mortos, três feridos, um homem preso – Europa

Sobe para três o número de mortos no tiroteio em Paris: Foi o que a promotora de Paris, Laure Pékouaou, informou imediatamente à imprensa. Pelo menos três feridos. Fontes da polícia francesa disseram que um homem foi preso depois disso. Tiros foram disparados no centro de Paris pouco antes do meio-dia. Os eventos aconteceram na Rue Dinghin, no 10º arrondissement da capital francesa. Um cidadão francês de 69 anos foi preso.

Le Parisien escreveu que o tiroteio “ocorreu no centro cultural curdo Ahmet Kaya, na 16 Rue Dinghin”. Enquanto isso, as pessoas ficam chocadas. Sete, oito, atirando na rua, Foi um pânico completo. “Estávamos trancados lá dentro”, disse à AFP um lojista local.

A polícia de Paris convida cidadãos e turistas a Cena de tiro de prevenção do setor Na Rue Dinghin, no 10º arrondissement da capital francesa. Em uma mensagem postada no Twitter, a polícia pediu que “os serviços de resgate possam intervir” na área.

Dois dos feridos estão em estado muito grave.

Os juízes abriram uma investigação sobre “assassinato premeditado, assassinato premeditado e violência agravada”, segundo o que a agência BFMTV citou do Ministério Público de Paris. “Um homem de 69 anos foi preso e levado sob custódia”, disse o promotor público.

O alegado perpetrador é de nacionalidade francesa, escreve o Le Parisien, confirmando que o homem detido pela polícia tem 69 anos. Segundo o jornal, ele será “aposentado da SNCF”, empresa ferroviária francesa, onde trabalhou como “capitão”. Ele tem ficha criminal. De acordo com informações coletadas pela BFMTV, ele foi investigado no ano passado por tentativa de homicídio depois que atacou um acampamento de migrantes em Paris armado com uma espada.

“Obrigado às forças de ordem pela intervenção decisiva esta manhã durante o terrível ataque no 10º arrondissement. Uma ideia para as vítimas e suas famílias. Nós os apoiamos. Uma cela psiquiátrica será aberta na prefeitura do 10º arrondissement arrondissement. “: escreveu ele no tweet da prefeita de Paris, Anne Hidalgo.