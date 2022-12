Miami, Riad, Bangkok e Bahamas – Corriere.it

para Thomas Labette

Nove etapas nas últimas semanas. Kunti o ataca por incompatibilidade e o desafia

Reconstruir seus movimentos e contornar a busca apenas nas últimas semanas me dá dor de cabeça. De uma parte do mundo a outra, de uma parte da Europa a outra. Quem tentou grampear o senador no último mês e meio Mateus Renzi Ele pode não ter tido tanta sorte no trem de alta velocidade que liga Florença a Roma. Alternativamente, talvez em um grande terminal de aeroporto internacional, teria sido mais fácil encontrá-lo na frente dele e jogar bingo.

Reuniões do conselho, como a reunião do Future Investment Initiative Institute, administrado pelo maior fundo de investimento dos Emirados Árabes UnidosReino Arábia Saudita

o que o leva a sentar-se ao lado de Mohammed bin Salman; discursos sobre política internacional a portas estritamente fechadas de grandes corporações e fundos de investimento; Ou aulas abertas para alunos de universidades com as quais coopera, como a Universidade de Stanford: tudo isso levou a que a silhueta do líder da Itália, a FIFA fosse atraída para vários cantos do mundo.

Apenas nas últimas semanasabordando a viagem de negócios muito pessoal do ex-primeiro-ministro – e não necessariamente nessa ordem – TUkiyo, Atenas, Miami, Riad, Bahamas, Zurique, Londres, Bangkok, Chipre. Três dos cinco continentes, com viagens e cobranças ocorridas no último mês e meio, aumentaram as vendas anuais per capita que caíram — declaração de imposto na mão — só por causa da Covid. É difícil dizer com certeza o valor médio recebido por jogo fora de casa, mas quem define o valor mínimo abaixo dos cinquenta mil euros provavelmente não está longe da verdade. Na última declaração de rendimentos disponível (2021, relativamente aos rendimentos do ano anterior) o líder do Italia viva reportou um valor tributável de 488.695 euros, obviamente atrás de Silvio Berlusconi mas também de Enrico Letta (621818). READ Afeganistão e Biden prontos para buscar ajuda de companhias aéreas - Última hora

Sua próxima declaração de imposto provavelmente indicará um contra-excedente Em comparação com o líder do Partido Democrata e a possibilidade de patamares maiores de anos entre o fim da experiência de primeiro-ministro e o início da pandemia, período em que Renzi chegou a aumentar dez vezes seus ganhos. Níveis que em 2019 (rendimentos de 2018) foram pouco inferiores a 1 milhão (€811.000) e em 2020 (rendimentos de 2019) ligeiramente superiores (€1.092.000). Isso porque o salário do senador, bem como os direitos sobre os livros mais recentes, devem ser somados aos lucros que vêm das séries internacionais (o monstro e sua edição atualizada) que se tornou um best-seller.





Parlamentares não precisam mais receber euros ou dar conselhos a países estrangeirosGiuseppe Conte, que o entrevistou, disse Tpi. Uma referência a Renzi? Carlo Calenda, que foi aliado de Renzi até agora, disse que era inaceitável que um senador pago por italianos endossasse regimes autoritários por trás de um pagamento generoso. Se não mudar de opinião, convido-o a ser coerente, acrescentou o antigo primeiro-ministro, referindo-se ao líder da Itália FIFA, que esteve entre os seus antecessores no Chigi Palace.

Renzi raramente faz declarações sobre esse ponto. Quando fala em público ou em particular de seu trabalho como palestrante muito chique, repete que tudo é ordenado e transparente, e tudo é visível em suas declarações de impostos, ele lembra traiçoeiramente que no mês passado havia colocado no cofre cem mil. Ação por difamação ganhou euro isento de impostos Ele destaca que Boris Johnson e Theresa May têm muito mais experiência em conferências do que a dele e, como ele, ainda são parlamentares Segundo os fiéis, ele se diz pronto para aceitar o desafio lançado por Conte: Eu digo a ele: você quer uma lei de incompatibilidade parlamentares? OK. Mas primeiro vamos fazer também uma comissão de inquérito sobre compras em tempos de covid. READ 2 foram hospitalizados. Registro de morte, novo fechamento cada vez mais perto

Enquanto isso, o homem que foi renomeado por seus oponentes Deixar Mateus da Arábia, na época de seu inesquecível vídeo sobre o renascimento árabe, estende os limites de seu número de IVA muito além do que se pode imaginar. As tranquilas Bahamas, a quente Miami, a fria Londres, a gigante Tóquio e o pequeno Chipre. E o ano fiscal ainda não acabou.