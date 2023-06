Submarino perdido para turistas que visitam os destroços do Titanic – Mundo

Um submarino que servia para levar grupos de turistas para ver os destroços do Titanic perdeu o rastro nestas horas no oceano Atlântico, na costa do continente americano. A BBC informou que um alarme soou e uma busca começou.

A BBC citou uma fonte da Guarda Costeira em Boston, EUA. O mini-submarino faz parte de uma frota de veículos subaquáticos utilizados por empresas privadas para transportar pequenos grupos de turistas às profundezas do oceano para visitar o fundo do mar onde jazem os restos do famoso transatlântico a 3.800 metros abaixo do nível do mar.

Lançado há mais de um século com fama de navio “inafundável”, o Titanic afundou junto com muitos de seus passageiros em 1912 após bater em um iceberg, a primeira travessia entre Inglaterra e América, em um desastre marítimo que permanece nos anais. Está até listado em livros e filmes.

No momento, segundo a BBC, não está claro se havia apenas visitantes ou tripulantes a bordo do minissubmarino desaparecido. No momento é considerado “perdido”.