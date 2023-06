Demonstrando compreensão após a crise – Corriere.it

Precisávamos da fase final de seleções para Expo 2030pelo qual também é candidata RomaPara finalmente chegar a um entendimento. Após oito meses de contradições e crises diplomáticas, Costura casual e formalGiorgia Meloni, mas ainda fora do escritório dos fundadores, será recebida por Emmanuel Macron no Eliseu esta tarde. Ele assumirá a presidência da República Francesa após quatro convites formais do Eliseu, em uma semana em que Paris de alguma forma desperta a atenção global, também com show aéreo internacionalcom dezenas de chefes de estado e de governo na capital francesa.

No final da apresentação oficial perante comitê de exposição Apoiar as causas da candidatura italiana, juntamente com o governador do Lazio Francisco Roca e prefeito de Roma Roberto GualtieriGiorgia Meloni se mudará para o Eliseu. um compromisso que só foi aprovado no último minuto. Giorgia Meloni se convenceu de que deveria estar em Paris apenas nas últimas horas, e também porque não estava descartada a possibilidade de desistir da candidatura, que é o que vemos no momento. atrás do uma oportunidade dos sauditasO que parece estar na vanguarda do número de países que apoiam o projeto de Riade. Mas no final, decidimos seguir em frente, convencidos de que sim boa chance.

Há muitos assuntos a serem tratados com Macron, e o encontro é de certa forma o selo das negociações de paz – depois de muitos desentendimentos sobre o dossiê dos migrantes – realizadas à margem da cúpula do G7 em Hiroshima. Até agora, Meloni e Macron se encontraram com frequência, mas só tiveram relações bilaterais em contextos informais. Primeiro, o primeiro-ministro ainda não havia assumido o cargo no Palazzo Chigi, no terraço do Melia Hotel em Roma, no outono passado. Depois, uma reunião nocturna em Bruxelas, à margem do Conselho Europeu, no Hotel Amigo. Finalmente, algumas semanas atrás, outro aconteceu Cara a cara no Palace Hotel em Hiroshima, durante os intervalos da reunião do G7. O dia de hoje pode ser uma oportunidade para uma nova saída, mesmo que alguns nós permaneçam sem solução. READ Ucrânia, cobertura ao vivo - mídia: "Moscou usou uma nova bomba de 1,5 tonelada." Kiev: Moscou sem recursos até o final da primavera

O que é certo é que em alguns arquivos você pode acessar o Um objetivo comum, embora o caminho para as eleições europeias do próximo ano só possa ser assustador, já que o partido de Macron e o partido de Meloni têm interesses divergentes. Durante o encontro, que será antecedido por um comunicado de imprensa, os dois vão discutir as relações bilaterais, e abordar questões europeias (incluindo a reforma Carta de Estabilidade e CrescimentoA Itália busca aliados para pedir a separação dos investimentos do Pnrr das contas) e aproveitará para preparar o Conselho da UE que será realizado no final do mês. O conselho em que Meloni pretende trazer de volta à tona a gestão dos fluxos migratórios, com destaque para o caso da Tunísia após a missão da UE há dez dias. Primeiro-ministro e Macron11 e 12 de julho em Vilnius Eles também discutirão a próxima etapa cúpula da OTAN para ser realizado em11 e 12 de julho em VilniusEles reiterarão seu apoio conjunto à Ucrânia nas frentes militar, humanitária e econômica.

Mas o valor da visita é principalmente simbólico. Macron foi forçado a convidar Meloni depois de ver os dois Bin Salman Que a presidente coreana, concorrente de Roma na Expo, por sua vez, a primeira-ministra, quando decidiu viajar a Paris (se não o tivesse feito, significaria retirar sua candidatura) aceitou de bom grado as duas horas da tarde tarde Macron conseguiu invadir a si mesmo.