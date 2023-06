Ucrânia e Rússia, notícias de hoje | Biden: “O uso de armas nucleares táticas por Putin é uma ameaça real”

• Kiev: “As batalhas estão acontecendo no leste e as forças russas são superiores.”

• Ataques noturnos em Kiev e outras regiões.

• o Ponto militar: contra-ataque pausado para reduzir perdas.

08:14 – Kiev: Mais de 1.000 soldados russos foram mortos ontem

Ontem, as Forças Armadas ucranianas mataram 1.010 soldados russos, que é o número de mortos de 221.460 soldados russos que foram eliminados desde o início da guerra. Isso foi anunciado pelo Estado-Maior do Exército de Kiev em sua atualização diária da situação na frente, de acordo com o que informou ukrinform.

08h03 — Wagner contratou especialistas em videogames para pilotar drones

O grupo mercenário russo Wagner tem recrutado pessoas entre 21 e 35 anos com experiência em jogos para trabalhar como especialistas em drones em um esforço para expandir seu grupo de recrutamento após pesadas perdas, observa o instituto. O conflito foi mencionado antes guardião. Os recrutadores do grupo postam mensagens em plataformas de mídia social e os recrutas não precisam ter nenhuma experiência anterior. “Diz-se que a nova campanha de recrutamento de Wagner anuncia treinamento com instrutores bem treinados, seguro de vida e saúde, equipamentos modernos e a garantia de que todos os recrutas receberão todos os pagamentos prometidos”, escreveu l’isw.

07:50 – Um civil foi morto por bombas russas na região de Sumy

Um civil foi morto e três outros, incluindo uma criança, ficaram feridos nos ataques russos de ontem na região de Sumy. traga de volta Kyiv independente. A região viu 16 ataques direcionados às comunidades de Myropillia, Khotin, Bilopillia, Krasnopillia, Yunakivka, Shalyhyne e Novoslobidske. A vítima foi relatada em Yunakivka.

07:39 – “28 drones russos foram abatidos em 30 à noite.”

As forças russas lançaram 30 drones Kamikaze Shahid sobre a Ucrânia durante a noite, dos quais 28 foram abatidos. Isso foi relatado pelo Estado-Maior das Forças Armadas em Kiev ukrinform. “Segundo informações preliminares, 28 das 30 testemunhas disparadas pelo inimigo – diz o relatório – foram destruídas. Além disso, os ocupantes usaram sete mísseis S-300 para atacar Zaporizhia e seus arredores. READ Mães trocando bebês depois de meses: fetos confusos na clínica

07:09 – Explosões em 4 regiões da Ucrânia

Explosões abalaram a cidade e a região de Kiev durante a noite. A administração militar da capital ucraniana anunciou a ativação das defesas aéreas. Explosões também foram relatadas nas províncias de Cherkassy, ​​​​Vinnytsia e Khmelnytskyi. Pela manhã, a administração militar da capital ucraniana anunciou que em um “ataque intensivo” noturno realizado por drones kamikaze, cerca de 20 alvos aéreos foram detectados e destruídos no espaço aéreo ao redor de Kiev. Drones entraram na cidade em ondas de diferentes direções. O alerta aéreo durou mais de três horas. Nenhuma informação foi recebida até agora sobre feridos ou danos.

06h21 – Novos ataques noturnos em Kiev e outras cidades

novo Ataques russos “massivos” Kiev e as cidades de Lviv e Zaporizhia visaram os ucranianos, segundo as autoridades militares, que no momento Eles não relataram feridos. Os ataques às cidades vieram de diferentes direções por meio de drones, e o alerta durou mais de três horas. O Estado-Maior ucraniano afirmou posteriormente que 28 dos 30 drones abatidos sobre a Ucrânia pelas forças russas foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas durante a noite. De sua parte, a administração militar de Zaporizhia disse que a cidade e seus arredores foram alvo de um “ataque intensivo” contra alvos civis. De acordo com informações preliminares do Estado-Maior, sete mísseis S-300 foram disparados contra Zaporizhia e seus arredores. “Depois de uma noite turbulenta e tumultuada, a situação em Zaporizhia está estável. Graças a Deus não houve vítimas e nenhum prédio residencial foi atingido”, escreveu o secretário da Câmara Municipal, Anatoly Korteev, em um telegrama.

06:00 – Kiev, um novo ataque russo, destruindo 28 drones Shahed

a Novo ataque russo A Ucrânia e a capital, Kiev, foram alvos durante a noite. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que foi um ataque com 30 drones Shahed, dos quais 28 foram destruídos pela defesa aérea. E a administração militar da cidade de Kiev acrescentou, segundo noticiou a agência ucraniana Rbc, que os drones entraram na capital em ondas, de diferentes direções. no momento Não há vítimas. “Quase duas dezenas de alvos inimigos foram detectados e destruídos por nossas forças de defesa aérea e seus meios no espaço aéreo ao redor de Kiev”, de acordo com o relatório do Estado-Maior das Forças Armadas em Kiev. READ Ucrânia: Putin se reúne com militares para decidir próximos passos - Mundo

05h46 – Biden, o uso de armas nucleares táticas pela Rússia é uma ameaça ‘real’

O recurso da Rússia a armas nucleares táticas é um deles ameaça “real”. A afirmação foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dias depois de Moscou anunciar sua publicação. Armas nucleares táticas da Bielorrússia. Durante visita a Palo Alto, na Califórnia, o presidente americano definiu a iniciativa da Rússia como “totalmente irresponsável”: “Na minha última visita aqui, há cerca de dois anos, eu disse que tinha medo do rio Colorado secar, e todos disseram que Biden “Eles olharam para mim como se eu dissesse que temo que (o presidente russo, Vladimir) Putin use armas nucleares táticas. “É um (risco) real”, disse Biden.



– O presidente dos EUA, Joe Biden, em Palo Alto (AP)

05h01 – Kiev, são necessários 70 milhões para a reconstrução de Kherson

Cerca de 60-70 bilhões de euros serão necessários Restauração de casas e infraestrutura Em partes da região de Kherson afetadas pela explosão da barragem de Kakhovka: estimativa do chefe do departamento da Academia de Construção da Ucrânia, Ivan Berents. “A recuperação de 60 milhões de metros quadrados que perdemos devido a conflitos e inundações totalizará US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões”, disse Perenets à mídia local. Com o governo ucraniano esperando receber dinheiro de doadores internacionais para a reconstrução, Berenets disse que Kiev deveria fazê-lo. recursos financeiros suficientes para reconstruir a área, mas a falta de engenheiros qualificados e experientes continua sendo um problema. Perehinets estima que a reconstrução de casas na região de Kherson levará de cinco a 10 anos e uma força de trabalho de 1,5 milhão de trabalhadores da construção civil. READ "Quanto mais armada estiver Kyiv, mais avançamos." Mas a Rússia está fora

04:02 – Kiev, 208 vítimas de abuso sexual pelos invasores russos

Kyiv identificou 208 vítimas agressão sexual Por parte das forças russas desde o início da invasão, disse o Ministério Público ucraniano, citando a mídia local. O escritório indicou que cento e quarenta dos casos registrados contra mulheres e 13 contra menores O número real de vítimas É adorável muito mais alto.

03:35 – explosões em mais quatro distritos, inclusive em Kiev

A mídia local informou que explosões abalaram a cidade e a região de Kiev durante a noite. A administração militar da capital ucraniana anunciou a ativação das defesas aéreas. Explosões também foram relatadas nas províncias de Cherkassy, ​​​​Vinnytsia e Khmelnytskyi.

02h51 – Mídia e UE prontas para plano de ajuda de US$ 50 bilhões

A União Europeia está disposta a propor um plano de ajuda financeira de 50 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia. Segundo a Bloomberg, citando algumas fontes, espera-se que isso seja anunciado nas próximas horas. A proposta ajudará a financiar as despesas correntes do governo de Kiev e a pagar as prioridades mais urgentes para Reconstrução.

01h56 – Zelensky, nenhuma posição foi perdida, nossas forças estão defendendo